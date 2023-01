Flamengo vai jogar semifinal do Mundial de Clubes contra marroquino Wydad Casablanca ou saudita Al Hilal

O Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, vai enfrentar o vencedor do confronto entre marroquino o Wydad Casablanca e o saudita Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, segundo sorteio realizado nesta sexta-feira no complexo Mohamed VI em Salé, no Marrocos.

Na outra semifinal, o Real Madrid, atual campeão europeu, jogará contra o vencedor do play-off entre o americano Seattle Sounders, o egípcio Al Ahly ou o neozelandês Auckland.

O gigante de Madri, vencedor das edições de 2014, 2015, 2016 e 2018, é o grande favorito deste torneio que há nove anos tem um europeu como campeão. A última vez que isso não aconteceu foi no título do Corinthians, quando venceu o Chelsea em 2012.

O Seattle Sounders, do uruguaio Nicolás Lodeiro e do camaronês Nouhou Tolo, é o primeiro representante da Major League Soccer (MLS) a participar de um Mundial de Clubes.

O Wyad, atual campeão africano sob o comando de Walid Regragui, que depois se tornou técnico da seleção do Marrocos e conquistou a quarta posição no Mundial de 2022 no Catar, sonha em se sair melhor que o rival Raja Casablanca, que perdeu a final para o Bayern de Munique em 2013.

Realizado de 1 a 11 de fevereiro no Marrocos, o Mundial de Clubes recebe os campeões continentais e vice-campeão africano, o Al Ahly, já que o vencedor da Copa da África é também o campeão do país-sede do torneio, tradicionalmente convidado.

-- Programação do Mundial de Clubes da Fifa:

- Primeira fase (1º de fevereiro)

Al Ahly (EGI) - Auckland City (NZL)

- Segunda fase (4 de fevereiro)

Seattle Sounders (EUA) - Al Ahly ou Auckland

Wydad Casablanca (MAR) - Al Hilal (KSA)

- Primeira semifinal (7 de fevereiro)

Flamengo (BRA) - Wydad ou Al Hilal

- Segunda semifinal (8 de fevereiro)

Real Madrid (ESP) - Seattle ou Al Ahly ou Auckland

- Final (11 de fevereiro)

