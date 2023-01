Debate sobre devolução dos mármores do Partenon à Grécia 'não está encerrado', diz Atenas

O debate sobre a possível devolução à Grécia dos mármores do Partenon, expostos no Museu Britânico de Londres, "não está encerrado", afirmou nesta sexta-feira (13) a ministra da Cultura grega, Lina Mendoni, dias após a rejeição manifestada por sua homóloga britânica.

"O debate sobre o assunto não está encerrado (...), há comunicação", afirmou Mendoni em entrevista à rádio privada Skai.

"A negociação é muito difícil, mas não impossível", disse ela.

"Fui muito clara sobre isso: não acho que eles deveriam voltar para a Grécia", comentou a ministra da Cultura britânica, Michelle Donelan, à BBC na quarta-feira sobre esta questão espinhosa no relacionamento bilateral entre Londres e Atenas.

Londres afirma que as esculturas de mármore foram "adquiridas legalmente" em 1802 pelo diplomata britânico Lord Elgin, que as revendeu ao Museu Britânico.

No entanto, a Grécia afirma que elas foram "saqueadas" enquanto o país estava sob ocupação otomana.

A restituição dos frisos do Partenon é uma questão muito delicada na Grécia. No Museu da Acrópole, em Atenas, há um espaço vazio para poder exibi-los no futuro.

