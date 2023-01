Aston Villa vence Leeds (2-1) na abertura da 20ª rodada da Premier League

O Aston Villa (11º) venceu em casa o Leeds (14º), por 2 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da 20ª rodada da Premier League.

O jamaicano Leon Bailey (aos 3 minutos) e o argentino Emiliano Buendía (64) marcaram para o time de Birmingham, enquanto que pelo Leeds um gol de Patrick Bamford (83) deu alguma esperança de virada na reta final. Mas o placar não mudou mais.

Com esta vitória, o Aston Villa do técnico Unai Emery volta a sorrir depois de não ter passado de um empate em casa (1-1) com o Wolverhampton, na rodada anterior e, sobretudo, após a dolorosa eliminação na Copa da Inglaterra diante do Stevenage, da quarta divisão do futebol inglês.

A vigésima rodada continua neste sábado, com destaque para o dérbi entre Manchester United e Manchester City.

O City, segundo colocado, lutará pela vitória para pressionar o líder Arsenal, que tem cinco pontos de vantagem.

O Arsenal joga no domingo e também tem um derby difícil, fora de casa contra o Tottenham (5º).

--- Jogos da 20ª rodada da Premier League e classificação:

- Sexta-feira:

Aston Villa - Leeds 2 - 1

- Sábado:

(09h30) Manchester United - Manchester City

(12h00) Everton - Southampton

Wolverhampton - West Ham

Brighton - Liverpool

Nottingham - Leicester

(14h30) Brentford - AFC Bournemouth

- Domingo:

(11h00) Chelsea - Crystal Palace

Newcastle - Fulham

(13h30) Tottenham - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 39 17 12 3 2 45 16 29

3. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

4. Manchester United 35 17 11 2 4 27 20 7

5. Tottenham 33 18 10 3 5 37 25 12

6. Fulham 31 19 9 4 6 32 28 4

7. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

8. Brighton 27 17 8 3 6 32 25 7

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 18 7 4 7 21 21 0

11. Aston Villa 25 19 7 4 8 22 27 -5

12. Crystal Palace 22 17 6 4 7 17 25 -8

13. Leicester 17 18 5 2 11 26 31 -5

14. Leeds 17 18 4 5 9 26 33 -7

15. Nottingham 17 18 4 5 9 13 34 -21

16. AFC Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

17. West Ham 15 18 4 3 11 15 24 -9

18. Everton 15 18 3 6 9 14 24 -10

19. Wolverhampton 14 18 3 5 10 11 27 -16

20. Southampton 12 18 3 3 12 15 33 -18

