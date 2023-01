AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 14 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 14 DE JANEIRO DE 2023

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

(+) NOVA ORLEANS (Estados Unidos) - 71º Miss Universo -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa com premier japonês após diálogos com EUA - 13H00

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Funeral do cardeal George Pell na Basílica de São Pedro - 08H30

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

(*) ERKELENZ (Alemanha) - Ativistas ambientais se manifestam contra destruição de Luetzerath - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

CASABLANCA (Marrocos) - Aliados se reúnem nos 80 anos da Segunda Guerra Mundial -

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Assembleia Anual da Agência Internacional para Energias Renováveis - 02H00 (até 15)

Ásia-Pacífico

GANGANAGAR (Índia) - Centenas de milhares de peregrinos indianos participam do Gangasagar Mela às margens do Ganges - (até 15)

(+) TAIPÉ (Taiwan) - Taiwan e EUA mantêm negociações comerciais presenciais - (até 17)

Esportes

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 20: Manchester United x Manchester City - 10H30

DOMINGO, 15 DE JANEIRO DE 2023

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - Chefe da AIEA, Rafael Grossi, deve visitar a Ucrânia para enviar inspetores internacionais a várias usinas nucleares - 20H00 (até 20)

Ásia-Pacífico

(+) TONGI (Bangladesh) - Dezenas de milhares de muçulmanos se reúnem pela primeira vez desde a pandemia para o "mini-Hajj" em Bangladesh - 13H00

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália - (até 29)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 20: Tottenham x Arsenal - 14H30

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU se reúne com Iêmen na pauta - 13H00

Europa

DAVOS (Suíça) - Reunião anual do Fórum Econômico Mundial - (até 20)

(+) ATENAS (Grécia) - Funeral do ex-rei Constantino II -

GRODNO (Bielorrússia) - Início do julgamento do jornalista e ativista Andrey Poczobut's -

Oriente Médio e África do Norte

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula Mundial de Energia do Futuro - (até 18)

TERÇA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2023

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de ex-ministro mexicano Genaro García Luna, acusado de tráfico de drogas -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden recebe o primeiro-ministro holandês Mark Rutte -

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, recebe seu homólogo iraniano Hossein Amir-Abdollahian -

MINSK (Bielorrússia) - Início de julgamento à revelia de líder opositora Sviatlana Tikhanovskaya - 05H00

(+) DAVOS (Suíça) - Presidente polonês e presidente lituano participam de mesa redonda sobre defesa europeia no Fórum Econômico Mundial (WEF) - 05H30

DAVOS (Suíça) - Discurso da presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, em Davos - 08H15

QUARTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Oriente Médio - 13H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 17H00

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov realiza conferência de imprensa anual - 06H00

BRUXELAS (Bélgica) - Chefes militares da Otan se reúnem - 08H00 (até 19)

(+) DAVOS (Suíça) - Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, discursa no Fórum Econômico Mundial (WEF) - 08H15

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Sentença de três antigos executivos da TEPCO sobre o desastre nuclear de Fukushima -

QUINTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2023

Europa

(+) BARCELONA (Espanha) - Pedro Sanchez, presidente francês Emmanuel Macron, ministros, participam da cúpula franco-espanhola -

(+) FRANÇA - Greves em todo o país e ação de protesto contra a reforma da previdência -

(+) MINSK (Bielorrússia) - Presidente Alexander Lukashenko recebe o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov -

ESTOCOLMO (Suécia) - Decisão do julgamento de dois suecos acusados de espionagem para a Rússia -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Tribunal decide sobre a possibilidade de prorrogar a detenção provisória da eurodeputada grega Eva Kaili -

(+) DAVOS (Suíça) - Presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol discursa no Fórum Econômico Mundial (WEF) - 08H30

FRANKFURT (Alemanha) - Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária - 10H30

PARIS (França) - Julgamento da jornalista Maria Malagardis processada por difamação por Aloys Ntiwiragabo, chefe da inteligência militar de Ruanda durante o genocídio - 10H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Legisladores libaneses se reúnem para tentar eleger presidente - 07H00

(+) JERUSALÉM - 30º aniversário da revogação pelo Knesset (Parlamento israelense) da lei que proíbe o contato com a Organização para a Libertação Palestina -

Esportes

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Futebol: Amistoso entre Paris SG e uma seleção dos melhores jogadores de Al-Hilal e Al-Nassr -

SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023

América

(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Convocação oficial para eleições para presidente, deputados e prefeitos - 13H00

Europa

(+) BASE AÉREA DE RAMSTEIN (Alemanha) - O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, recebe a reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Autoridades de saúde da UE se reúnem para revisar verificações da covid em viajantes da China -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Homem vai ao tribunal após jogar ovos no rei Charles III em York -

(+) DAVOS (Suíça) - A chefe do FMI, Kristalina Georgieva, e a chefe do BCE, Christine Lagarde, participam de uma mesa redonda no Fórum Econômico Mundial (WEF) - 08H00

