Zelensky promete apoio total a defensores de cidades ucranianas de Soledar e Bakhmut

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometeu nesta quinta-feira (12) entregar todo material militar necessário para defender Bakhmut e Soledar, duas cidades do leste que resistem à ofensiva militar russa há semanas.

"Quero enfatizar que as unidades de defesa dessas cidades receberão munição e tudo de que precisam rapidamente e sem interrupção", disse Zelensky no Facebook, após se reunir com seu Estado-Maior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-pop/js/mb/tt

Tags