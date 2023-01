Wall Street fecha em alta, puxada por dados da inflação nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta quinta-feira (12), em um mercado satisfeito com os dados da inflação em dezembro nos Estados Unidos, que mostraram moderação da alta dos preços.

O Dow Jones fechou em alta de 0,64%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,64% e o S&P 500 avançou 0,34%.

O dia foi marcado pela divulgação do índice de preços ao consumo (CPI, na sigla em inglês).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A inflação a 12 meses atingiu seu menor nível em um ano em dezembro, segundo dados oficiais que apontam que o pior da escalada de preço pode ter ficado para trás.

O dado de dezembro mostrou um aumento de 6,5% dos preços ao consumo no ano passado.

Trata-se do menor aumento na medição a 12 meses desde outubro de 2021, e se compara aos 7,1% do ano móvel encerrado em novembro passado, segundo dados do Departamento do Trabalho.

tu/sr/mr/atm/mvv

Tags