Sadio Mané poderá estar disponível para enfrentar o PSG, diz Nagelsmann

O técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, disse nesta quinta-feira que o atacante senegalês Sadio Mané "voltará um pouco mais cedo" do que o planejado e poderá estar disponível para a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Nagelsmann falou à imprensa sobre a concentração de inverno do Bayern no Catar e garantiu que Mané está evoluindo melhor do que o esperado após a lesão na fíbula direita, que deixou o senegalês fora da Copa do Mundo.

"Ele é um jogador importante. Se tudo correr bem, ele poderá jogar contra o Paris Saint-Germain", disse Nagelsmann. "Mas veremos. Na minha cabeça, não conto com ele para o primeiro jogo contra o PSG".

Mané marcou seis gols e deu três assistências no campeonato alemão desde que chegou do Liverpool no início desta temporada. A seleção bávara, seis vezes campeã da Liga dos Campeões, visitará o Paris Saint-Germain no jogo de ida das oitavas de final em 14 de fevereiro e receberá os franceses em Munique no dia 8 de março.

Nagelsmann falou ainda sobre as necessidades de sua equipe no mercado de transferências de janeiro, sobretudo no gol após a lesão de Manuel Neuer.

"No meu ponto de vista, temos a obrigação de contratar outro goleiro", confessou o treinador alemão. "Precisamos de outro goleiro, independentemente de ser titular ou reserva".

Manuel Neuer quebrou a perna enquanto esquiava no início de dezembro, lesão que o deixará afastado dos gramados durante toda a temporada.

O principal objetivo do Bayern para substituir o capitão é o suíço Yann Sommer, goleiro do Borussia Monchengladbach, mas Roland Virkus, diretor esportivo do 'Gladbach', foi claro: "Não vamos abrir mão de Yann Sommer. Dissemos isso ao Bayern de Munique também".

"O mercado de transferências de goleiros é complexo. Nenhuma equipe cederia espontaneamente seu goleiro titular", lamentou Nagelsmann, ciente da dificuldade do Bayern de substituir Neuer nestas semanas.

