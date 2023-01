Roma vence Genoa com gol de Dybala e avança às quartas de final da Copa da Itália

A Roma derrotou o Genoa por 1 a 0 nesta quinta-feira em jogo das oitavas de final da Copa da Itália e avançou às quartas graças a um gol de Paulo Dybala no segundo tempo.

Aos 64 minutos, o atacante argentino, que havia entrado no intervalo para substituir Lorenzo Pellegrini, deu uma série de dribles que culminaram em um chute que bateu o goleiro espanhol Josep Martínez.

O tricampeão mundial resgatou assim a Roma que estava enfrentando problemas diante de uma equipe que atualmente joga na segunda divisão italiana, depois de ter sido rebaixada da Serie A no ano passado.

A Roma poderá enfrentar nas quartas de final o Napoli, atual líder do campeonato italiano e que jogará as oitavas de final na próxima terça-feira contra o Cremonese.

Também nesta quinta-feira, a Fiorentina derrotou a Sampdoria por 1 a 0, com um gol do checo Antonin Barak, em jogo entre equipes da primeira divisão e avançou para as quartas de final, onde o adversário será o Torino, que na quarta-feira surpreendeu ao eliminar o Milan (1-0).

Quem também está classificada para as quartas de final é a Inter de Milão, que na terça-feira venceu o Parma (da 2ª divisão) por 2 a 1 após a prorrogação.

As oitavas de final serão concluídas na próxima semana. Além de Napoli-Cremonese, três outros duelos serão disputados entre as principais equipes: Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza.

-- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira, 10 de janeiro

(+) Inter de Milão - Parma (2ª) 2 - 1 (na prorrogação)

- Quarta-feira, 11 de janeiro

AC Milan - (+) Torino 0 - 1 (na prorrogação)

- Quinta-feira, 12 de janeiro

(+) Fiorentina - Sampdoria 1 - 0

(+) Roma - Genoa (2ª) 1 - 0

- Terça-feira, 17 de janeiro

(17h00) Napoli - Cremonese

- Quinta-feira 19 de janeiro

(11h00) Atalanta - La Spezia

(12h00) Lazio - Bologna

(17h00) Juventus - Monza

(+): classificados para as quartas de final.

