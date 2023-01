Petróleo se beneficia da fragilidade do dólar e volta a fechar em alta

Os preços do petróleo voltaram a fechar em alta pelo sexto dia seguido nesta quinta-feira (12), desta vez impulsionados por um enfraquecimento do dólar, que barateia o barril para investidores em outras moedas.

Com o dólar fragilizado por um indicador de inflação positivo nos Estados Unidos, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 1,64% e fechou a 84,03 dólares em Londres.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro subiu 1,26% a 78,39 dólares. O WTI alcançou nesta quinta-feira seu preço mais alto no fechamento este ano.

