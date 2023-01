PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia diz que vai lutar pelo controle de Soledar, mas 'situação é difícil'

PERU PROTESTOS: Manifestante morre em novo dia de protestos contra a presidente do Peru

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BAKHMUT, Ucrânia:

Ucrânia diz que vai lutar pelo controle de Soledar, mas 'situação é difícil'

O Exército ucraniano luta nesta quinta-feira (12) em Soledar, apesar de a situação ser "difícil", e os combates, "ferozes", nesta pequena cidade do leste do país, que as forças russas tentam conquistar para dar uma virada favorável em sua campanha militar.

MOSCOU:

Cinco fatos sobre a batalha de Soledar na Ucrânia

A batalha pela cidade de Soledar, no leste da Ucrânia, é uma das mais sangrentas desde o início da ofensiva da Rússia, que tenta obter uma vitória após uma série de reveses no conflito.

KIEV:

Ginasta ucraniana de nove anos tem sonho olímpico ameaçado pela guerra

Momentos após uma sirene anunciar o fim do perigo de bombardeio em Kiev, a ginasta de nove anos Eva Evstratenko volta ao tatame disposta a dar o melhor de si em busca de um sonho.

=== PERU PROTESTOS ===

JULIACA, Peru:

Manifestante morre em novo dia de protestos contra a presidente do Peru

Os protestos de setores radicais continuaram na quarta-feira (11) no sul dos Andes do Peru, reivindicando a renúncia da presidente Dina Boluarte, e deixaram um manifestante morto e cerca de trinta feridos em Cusco, a meca do turismo mundial.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

WASHIGNTON:

EUA e Japão estendem acordo de defesa ao espaço em meio a preocupações com a China

Estados Unidos e Japão concordaram, na quarta-feira (11), que seu tratado de segurança e defesa se aplica ao espaço, anunciando a implantação de uma unidade naval mais ágil em solo aliado, em meio a crescentes preocupações com a China.

-- EUROPA

PRAGA:

Ex-governante, general aposentado e economista são os favoritos nas eleições presidenciais tchecas

Um ex-primeiro-ministro milionário, um ex-general da Otan e uma economista lideram as pesquisas para o primeiro turno das eleições presidenciais na República Tcheca, que será na sexta-feira (13).

CIDADE DO VATICANO:

Colaborador mais próximo de Bento XVI discorre sobre as tensões com Francisco

O colaborador mais próximo de Bento XVI publica nesta quinta-feira um livro há muito aguardado que aborda as tensões que marcaram a convivência entre o papa emérito, falecido há menos de duas semanas, e o seu sucessor Francisco.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

DUBAI:

Presidente da empresa de petróleo Emirates vai liderar COP28

O chefe da empresa petrolífera dos Emirados Árabes Unidos foi nomeado nesta quinta-feira (12) presidente da conferência anual do clima da ONU, marcada para o final do ano no país do Golfo, atraindo críticas de defensores do meio ambiente.

ILHA DE AMSTERDÃ:

Ilha francesa planeja sacrifício em massa de roedores para salvar ovos de albatroz

Os conservacionistas pretendem eliminar roedores e gatos de uma ilha francesa no sul do Oceano Índico até o final do próximo ano para proteger albatrozes e outras aves.

TOGORU, Fiji:

'Ninguém pode parar a água': a mudança climática afoga esperanças em Fiji

O oceano já devorou o cemitério de Togoru, uma pequena cidade na maior ilha do arquipélago das Fiji, cujos habitantes temem, devido ao aquecimento global, que a água alcance seus pés em breve.

