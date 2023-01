Mbappé e Hakimi voltam aos treinos do Paris Saint-Germain

O craque francês Kylian Mbappé e o zagueiro marroquino Achraf Hakimi, que tiveram dez dias de folga para se descansarem após voltar ao time logo depois da Copa do Mundo, voltaram a treinar com o Paris Saint-Germain na quinta-feira, anunciou o clube.

O PSG postou em sua conta no Twitter imagens dos dois jogadores chegando aos campos do centro de treinamento localizado em Yvelines com a mensagem: "Bom retorno aos treinos".

Depois de voltarem ao clube nos dias seguintes ao fim do Mundial, os dois jogadores participaram de duas partidas pelo PSG na Ligue 1, contra o Strasbourg (2 a 1), em 28 de dezembro, e contra o Lens (derrota por 3 a 1) no dia 1º de janeiro, antes de terem dez dias de férias.

Muito próximos, Mbappé e Hakimi foram vistos em Nova York, onde assistiram a um jogo da NBA entre Brooklyn Nets e San Antonio Spurs.

Antes do início do jogo, o telão do ginásio mostrou imagens da final da Copa do Mundo, em que Mbappé fez um hat-trick apesar da derrota da França nos pênaltis para a Argentina, o que gerou aplausos do público americano para o atacante do PSG.

Mbappé e Hakimi foram presenteados com camisetas pelo superastro do Nets, Kevin Durant, que veio cumprimentar os dois jogadores e posar para várias fotos juntos.

O próximo jogo dos parisienses será a visita ao Rennes, no domingo, pelo campeonato francês.

