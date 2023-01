Comunicado do Business Wire :Givex

A Givex Brasil tem o prazer de anunciar sua participação no Retail's Big Show, NRF 2023, que acontecerá de 15 a 17 de janeiro no Javits Center, em Nova York. A Givex proverá a oportunidade dos varejistas experiementarem a evolução de gift cards no Metaverso por meio de uma experiência em tempo real no estande nº 6211, juntamente com uma roleta digital iFood oferecendo uma variedade de recompensas aos participantes.

Na segunda-feira, 16 de janeiro ás 13:30, Maria Costa, Diretora Geral da Givex América Latina e David Ruiz, Diretor de Produto do iFood Brasil, cliente de longa data da Givex participarão do painel "The Power of Loyalty Innovation Through Combined MarTech Strategies" na Exhibitor Big Ideas Expo, Nível 1, Palco Expo. Costa e Ruiz discutirão o poder da inovação em retenção de clientes, abordando a fidelização de "FoodLovers" como case.

"Como a retenção de clientes é mais importante agora do que nunca, as empresas estão percebendo como o poder da tecnologia de fidelidade está transformando a maneira como as empresas interagem com seus clientes", disse Costa. "Em nosso painel, discutiremos como criar engajamento natural por meio de estratégias combinadas de MarTech no mundo da fidelidade, incluindo casos específicos de sucesso de clientes."

Além do painel, o iFood e a Givex também marcarão presença junto aos principais grupos executivos da NRF em Nova York, com estudos de casos de clientes, painéis e interações.

2022 foi mais um ano de crescimento consecutivo para a Givex Brasil, em que o GivexHub ultrapassou 1 bilhão de reais em vendas de gift cards de seus clientes, foi lançado o primeiro programa omnichannel de cartão presente de farmácia no Brasil, além da expansão de relacionamento de um com um dos maiores varejistas de moda do país em novo mercado no Uruguai. A Givex também comemorou o lançamento um novo programa de fidelidade com um dos principais varejistas eletrônicos do Brasil, como também o lançamento de um MVP de fidelidade em uma das principais varejistas de moda do país, com lançamento nacional previsto para 2023 e foi escolhida para ser a plataforma tecnológica de fidelização de uma das instituições financeiras do país, entre outras conquistas.

"Estamos entusiasmados em começar o novo ano na NRF 2023, para mostrar novos produtos e interagir com clientes e parceiros rumo a um ano de muita tecnologia Givex no mercado brasileiro!", disse Costa.

Sobre a Givex

A Givex (TSX: GIVX) é uma fintech global que oferece aos comerciantes soluções de engajamento do cliente como loyalty, motor promocional, gift card e vale troca digital em uma única plataforma. A empresa está integrada com mais de 1.000 parceiros de tecnologia, criando uma solução de ponta a ponta que oferece ferramentas estratégicas e poderosas aos clientes e parceiros. A plataforma é usada por várias das maiores marcas do mundo, abrangendo aproximadamente 96.000 locais em mais de 100 países. A empresa está no Brasil há mais de 14 anos e atua localmente através de sua tecnologia nos maiores líderes de mercado, tendo já transacionado mais de 7 bilhões de reais em seus sistemas apenas no Brasil. Saiba mais em www.givex.com

Sobre o iFood

O iFood, líder em delivery de comida online na América Latina, tem 60 milhões de pedidos mensais. Há nove anos no mercado, a empresa de origem brasileira também está presente na Colômbia. Atua junto a parceiros em iniciativas que unem soluções de business intelligence e gestão para os cerca de 170 mil restaurantes cadastrados em mais de 1.200 cidades em todo o Brasil. O iFood conta com grandes investidores como a Movile - líder global em marketplaces móveis - uma das maiores empresas de pedidos online do mundo.

Contato

Lauren Moorman lauren.moorman@givex.com

