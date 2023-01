Comunicado do Business Wire :AKEN Hotels & Resorts

AKEN, a marca inovadora de hotéis, resorts, residências e experiências de luxo continua sua expansão com a designação de duas pessoas criativas do setor; Matias Ranieri, vice-presidente de operações e desenvolvimento e Liz Speichinger, vice-presidente de desenvolvimento de marcas e vendas estratégicas.

"Estamos empolgados por receber Liz e Matias em nossa crescente família AKEN. Ambos trazem seus conhecimentos e mentalidade de startup a nosso crescente portfólio. Na AKEN vemos o futuro da hotelaria a partir de um espaço disruptivo. A gestão de Liz e Matias no desenvolvimento de marcas a partir de operações levou a reflexões artísticas de seus destinos e posicionamento estratégico de vendas que conta a história", disse Luis Gallotti, cofundador e codiretor executivo do AMEK Group.

Ranieri, um experiente profissional de hotelaria com mais de 17 anos de experiência, irá liderar as operações, o desenvolvimento e o relacionamento com os proprietários da empresa. Durante seu tempo mais recente com marcas experimentais, como Selina and Habitas, supervisionou a criação da jornada do hóspede e dos Pilares de Produtos, levando a empresa a uma programação e bem-estar de marcas, defendendo com sucesso inaugurações a nível mundial na América Latina, Caribe, Oriente Médio e África.

Speichinger, líder de vendas de hotelaria confiável com vasta experiência em vendas e parcerias de luxo, irá liderar a expansão de vendas na América do Norte e parcerias de marcas. Liz traz seu mandato da Auberge Resorts and Four Seasons, sendo uma líder criativa que possui capacidades em posicionamento de marcas, descobre novas oportunidades de crescimento de mercado e integra liderança e propriedade de ativos para clientes de primeiro nível.

A proposta da marca AKEN visa fazer a disrupção e reinventar a gestão de hoteleira e as práticas de marcas. A AKEN oferece às propriedades cuidadosamente selecionadas a oportunidade de expandir seu potencial mediante seus serviços. Do lado operacional, a AKEN oferece uma gama de diferentes serviços, desde vendas internacionais e representação até gestão completa, com estruturação de 81 combinações diferentes de propriedades."Flexibilidade é o que os proprietários de hotéis de hoje buscam, e estamos incrivelmente animados por ter Matias Ranieri e Liz Speichinger continuando a expansão e elevação da AKEN em nossa marca inovadora", disse Lisandro León Liguori, cofundador e codiretor executivo do AMEK Group.

Lançado em novembro de 2021, o portfólio atual da AKEN inclui um total de 18 propriedades na América Latina distribuídas em 7 países diferentes, incluindo Argentina, Chile, Equador, Peru, Colômbia, Costa Rica e México. Um dos últimos anúncios é Destino Mío by AKEN Soul, uma verdadeira experiência AKEN localizada no coração da Península de Yucatán.

"Nossa projeção de crescimento continua superando nossas expectativas, buscando chegar a 40 propriedades até o fim de 2023, incluindo novos países como Brasil, Uruguai, Caribe e América do Norte", disse Luis Gallotti.

Sobre a AKEN Hotels & Resorts

A AKEN pretende reinventar práticas operacionais e de gestão de marcas internacionais do setor, ao oferecer a flexibilidade que os proprietários de hotéis independentes de luxo buscam. Em contraste a uma marca própria, a AKEN faz a disrupção de abordagens tradicionais de modelo único, ao oferecer profunda flexibilidade e personalização sob uma única abrangência da marca.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230112005611/pt/

Contato

akenhotels.com amekgroup.com [email protected]

