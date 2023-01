Com entorse no tornozelo, Lucas Vázquez vai desfalcar Real Madrid na final da Supercopa da Espanha

O jogador do Real Madrid, Lucas Vázquez, sofreu uma entorse no tornozelo direito na quarta-feira, confirmado nesta quinta pela equipe merengue que não poderá contar com ele para a final da Supercopa da Espanha, no domingo.

Após os exames médicos aos quais foi submetido, "foi diagnosticado com uma entorse da sindesmose tibiofibular do tornozelo direito", disse o Real Madrid em um breve comunicado.

Esse tipo de lesão ocorre quando os ligamentos acima do tornozelo são danificados. O Real Madrid não especifica o tempo de recuperação do jogador, limitando-se a afirmar que se encontra "pendente de evolução", mas, segundo a imprensa espanhola, poderá ficar um mês e meio afastado dos gramados.

Lucas Vázquez se machucou na quarta-feira na semifinal da Supercopa que o Real Madrid venceu por 4 a 3 nos pênaltis contra o Valencia, após a partida terminar empatada em 1 a 1.

O jogador merengue se lesionou quando torceu o tornozelo num choque com o jogador do Valencia Justin Kluivert, tendo de deixar o campo aos 69 minutos.

Junto com Vázquez, quem também teve de sair foi Camavinga após sofrer uma pancada no joelho e Militão, mas não deve ter problemas para estar no estádio Rei Fahd, em Riad, no domingo.

"Lucas Vázquez parece o caso mais sério", já antecipou o técnico Carlo Ancelotti na quarta-feira após a partida.

"[Quanto a] Camavinga e Militão não acho que haverá problema para domingo, mas Lucas Vázquez não sei", acrescentou.

