Clássicos marcam 20ª rodada da Premier League

A 20ª rodada da Premier League, que será disputada de sexta a domingo, vem carregada de clássicos, a começar por um em Old Trafford no sábado entre Manchester United (4º) e Manchester City (2º), separados apenas por quatro pontos na tabela.

Goleados por 6-3 no primeiro turno, em jogo disputado em outubro, os 'Red Devils' somam oito vitórias consecutivas em casa, contando todas as competições, e lutam por uma nova vitória que os deixe a um ponto do seu grande rival na caça ao líder Arsenal.

O City de Pep Guardiola, que empatou com o Everton na Premier League e foi eliminado pelo Southampton na Copa da Liga inglesa na quarta-feira, precisa reagir para evitar dar ao Arsenal a chance de ampliar sua vantagem de cinco pontos na classificação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os 'Gunners' jogam o derby do norte de Londres no domingo contra o Tottenham (5º), que tem onze pontos a menos que seu vizinho.

Antes, haverá outro clássico da capital, entre o Chelsea (10º), que está em crise, e o Crystal Palace (12º).

Os 'Blues' tentam reagir em meio a sua difícil situação, com algumas alterações no elenco. A sua última movimentação, confirmada na quarta-feira, foi a chegada do português João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid até o final da temporada.

O seu novo treinador, Graham Potter, acredita que o português poderá se juntar rapidamente aos companheiros e entrar nos seus planos.

"Ele tem treinado com regularidade e tem tido tempo de jogo. Então, do ponto de vista físico, ele poderá entrar" entre os relacionados, disse em coletiva de imprensa na véspera do duelo do campeonato contra o Fulham, nesta quinta-feira em jogo adiado da sétima rodada.

Nos outros duelos da 20ª rodada, o Newcastle (3º) receberá o Fulham (7º) enquanto o Liverpool (6º) tentará o reagir no campeonato no jogo contra o Brighton (8º) depois da derrota por 3 a 1 para o Brentford (9º).

-- Programação da 20ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(17h00) Aston Villa - Leeds United

- Sábado:

(09h30) Manchester United - Manchester City

(12h00) Everton - Southampton

Wolverhampton - West Ham

Brighton - Liverpool

Nottingham Forest - Leicester

(14h30) Brentford - Bournemouth

- Domingo:

(11h00) Chelsea - Crystal Palace

Newcastle - Fulham

(13h30) Tottenham - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 39 17 12 3 2 45 16 29

3. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

4. Manchester United 35 17 11 2 4 27 20 7

5. Tottenham 33 18 10 3 5 37 25 12

6. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

7. Fulham 28 18 8 4 6 30 27 3

8. Brighton 27 17 8 3 6 32 25 7

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 17 7 4 6 20 19 1

11. Aston Villa 22 18 6 4 8 20 26 -6

12. Crystal Palace 22 17 6 4 7 17 25 -8

13. Leicester 17 18 5 2 11 26 31 -5

14. Leeds 17 17 4 5 8 25 31 -6

15. Nottingham 17 18 4 5 9 13 34 -21

16. AFC Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

17. West Ham 15 18 4 3 11 15 24 -9

18. Everton 15 18 3 6 9 14 24 -10

19. Wolverhampton 14 18 3 5 10 11 27 -16

20. Southampton 12 18 3 3 12 15 33 -18

./bds/arl/cyj/pm/aam

Tags