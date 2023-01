Chelsea perde para o Fulham (2-1) e agrava crise, João Félix é expulso em sua estreia

O Chelsea, que é apenas o décimo colocado da Premier League, sofreu uma nova derrota, nesta quinta-feira, por 2 a 1, fora de casa para o Fulham, num jogo da sétima rodada que havia sido adiado e no qual João Félix estreou com os londrinos da pior forma: sendo expulso.

O português, emprestado pelo Atlético de Madrid aos 'Blues' numa operação que foi oficializada na quarta-feira, já era titular de sua nova equipe mas a noite não foi exatamente boa para ele. Não só o Chelsea perdeu como o novo reforço recebeu o cartão vermelho direto quando o jogo estava empatado (1-1), devido a uma forte entrada em Kenny Tete.

Foi a primeira expulsão direta de João Félix na carreira. Ele já havia recebido um cartão vermelho, em setembro de 2021, mas foi após um segundo amarelo, jogando pelo Atlético de Madrid contra o Athletic Bilbao.

Até então, João Félix tinha dado dinamismo e qualidade técnica à equipe, criando chances (10, 17 e 40 minutos), embora sem sucesso.

O Fulham havia saído na frente aos 25 minutos por meio de um ex-jogador do Chelsea, o brasileiro Willian, que se livrou da marcação de César Azpilicueta para mandar um chute que acertou a trave antes de entrar no gol defendido por Kepa Arrizabalaga.

O Chelsea empatou aos 48 minutos, quando o senegalês Kalidou Koulibaly aproveitou um rebote após uma cobrança de falta de Mason Mount ter acertado a trave.

Já com a superioridade numérica após o cartão vermelho para João Félix, o Fulham chegou com mais fluência e o brasileiro Carlos Vinicius marcou o gol da vitória do time da casa por 2 a 1.

Na classificação, o Fulham sobe para a sexta colocação, na 'zona europeia', e consegue abrir três pontos de vantagem sobre o sétimo, o Liverpool.

Já o Chelsea é apenas décimo, a dez pontos da zona da Liga dos Campeões, que o Manchester United fecha (4º).

O time não vence na Premier League desde que derrotou o Bournemouth, por 2 a 0, no dia 27 de dezembro e a derrota desta quinta-feira é a terceira consecutiva da equipe de Graham Potter, depois das duas que sofreu nos últimos dias: contra o Manchester City na Premier League (1-0) e outra nos 16-avos de final da Copa da Inglaterra (4-0).

-- Jogo da 7ª rodada que havia sido adiado:

- Quinta-feira:

Fulham - Chelsea 2 - 1

Gols:

Fulham: Willian (25), Carlos Vinicius (73)

Chelsea: Koulibaly (47)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 39 17 12 3 2 45 16 29

3. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

4. Manchester United 35 17 11 2 4 27 20 7

5. Tottenham 33 18 10 3 5 37 25 12

6. Fulham 31 19 9 4 6 32 28 4

7. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

8. Brighton 27 17 8 3 6 32 25 7

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 18 7 4 7 21 21 0

11. Aston Villa 22 18 6 4 8 20 26 -6

12. Crystal Palace 22 17 6 4 7 17 25 -8

13. Leicester 17 18 5 2 11 26 31 -5

14. Leeds 17 17 4 5 8 25 31 -6

15. Nottingham 17 18 4 5 9 13 34 -21

16. AFC Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

17. West Ham 15 18 4 3 11 15 24 -9

18. Everton 15 18 3 6 9 14 24 -10

19. Wolverhampton 14 18 3 5 10 11 27 -16

20. Southampton 12 18 3 3 12 15 33 -18

