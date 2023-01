Ucrânia pede mísseis ocidentais de longo alcance para ganhar guerra

A Ucrânia poderá vencer a guerra este ano, se os países ocidentais multiplicarem as entregas de armas, especialmente mísseis de longo alcance - declarou o conselheiro da Presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak, em entrevista à AFP, prometendo que esses sistemas não serão usados para atacar o território russo.

"Apenas mísseis com alcance superior a 100 km nos permitirão acelerar, de forma significativa, a desocupação dos territórios", disse ele, considerando que, com este material, o fim do conflito pode ser alcançado até o outono.

Segundo Podoliak, esse tipo de míssil permitirá que o Exército ucraniano alcance os depósitos de armas russos, os quais Moscou mantém longe das linhas de frente nos territórios ocupados. Com isso, explica, encontram-se fora do alcance dos sistemas atualmente disponíveis para as forças ucranianas.

Os ucranianos já utilizam os temidos sistemas americanos HIMARS (de 80 km de alcance) e acabam de receber seu equivalente francês, os lançadores de mísseis LRU, de 70 km de alcance. Reivindicam, porém, os mísseis americanos ATACMS, que chegam a 300 km.

Podoliak afirma que, se Kiev obtiver essas armas, não será para atacar o território russo.

"Não vamos atacar a Rússia. Travamos uma guerra exclusivamente defensiva", insistiu.

