Nadal será 1º cabeça de chave no Aberto da Austrália; Djokovic o 4º

Atual campeão do Aberto da Austrália, o tenista espanhol Rafael Nadal será o primeiro cabeça de chave do torneio deste ano, que começa na próxima segunda-feira em Melbourne, na ausência de seu compatriota Carlos Alcaraz, número 1 do mundo e fora da disputa por lesão.

O sorteio do chaveamento dos torneios masculino e feminino acontece na quinta-feira.

O sérvio Novak Djokovic, número 5 do mundo e maior vencedor do Aberto da Austrália (nove títulos), será o quarto cabeça de chave. Ele pretende igualar o recorde de títulos de Grand Slam de Nadal (22) e ganhar seu décimo troféu em Melbourne.

Djokovic não pôde disputar o torneio no ano passado por ter se recusado a se vacinar contra a covid-19.

No feminino, a hierarquia do ranking da WTA foi respeitada, com a polonesa Iga Swiatek como primeira cabeça de chave, seguida pela tunisiana Ons Jabeur, a americana Jessica Pegula, a francesa Caroline Garcia e a bielorrussa Aryna Sabalenka.

- Cabeças de chave do torneio masculino do Aberto da Austrália:

1. Rafael Nadal (ESP)

2. Casper Ruud (NOR)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE)

4. Novak Djokovic (SRV)

5. Andrey Rublev (RUS)

6. Felix Auger-Aliassime (CAN)

7. Daniil Medvedev (RUS)

8. Taylor Fritz (EUA)

9. Holger Rune (DIN)

10. Hubert Hurkacz (POL)

11. Cameron Norrie (GBR)

12. Alexander Zverev (ALE)

13. Matteo Berrettini (ITA)

14. Pablo Carreño (ESP)

15. Jannik Sinner (ITA)

16. Frances Tiafoe (EUA)

17. Marin Cilic (CRO)

18. Lorenzo Musetti (ITA)

19. Karen Khachanov (RUS)

20. Nick Kyrgios (AUS)

21. Denis Shapovalov (CAN)

22. Borna Coric (CRO)

23. Alex de Miñaur (AUS)

24. Diego Schwartzman (ARG)

25. Roberto Bautista (ESP)

26. Dan Evans (GBR)

27. Miomir Kecmanovic (SRV)

28. Grigor Dimitrov (BUL)

29. Francisco Cerúndolo (ARG)

30. Sebastian Korda (EUA)

31. Alejandro Davidovich (ESP)

32. Yoshihito Nishioka (JPN)

- Cabeças de chave do torneio feminino do Aberto da Austrália:

1. Iga Swiatek (POL)

2. Ons Jabeur (TUN)

3. Jessica Pegula (EUA)

4. Caroline Garcia (FRA)

5. Aryna Sabalenka (BLR)

6. Maria Sakkari (GRE)

7. Coco Gauff (EUA)

8. Daria Kasatkina (RUS)

9. Veronika Kudermetova (RUS)

10. Madison Keys (EUA)

11. Paula Badosa (ESP)

12. Belinda Bencic (SUI)

13. Danielle Collins (EUA)

14. Beatriz Haddad Maia (BRA)

15. Petra Kvitova (CZE)

16. Anett Kontaveit (EST)

17. Jelena Ostapenko (LET)

18. Liudmila Samsonova (RUS)

19. Ekaterina Alexandrova (RUS)

20. Barbora Krejcikova (CZE)

21. Martina Trevisan (ITA)

22. Elena Rybakina (CAZ)

23. Zhang Shuai (CHN)

24. Victoria Azarenka (BLR)

25. Marie Bouzkova (CZE)

26. Elise Mertens (BEL)

27. Irina-Camelia Begu (ROM)

28. Amanda Anisimova (EUA)

29. Zheng Qinwen (CHN)

30. Karolina Pliskova (CZE)

31. Kaia Kanepi (EST)

32. Jil Teichmann (SUI)

