Milan perde na prorrogação para o Torino e é eliminado da Copa da Itália

Um gol do francês Ndary Adopo a seis minutos do fim da prorrogação (minuto 114) classificou o Torino para as quartas de final da Copa da Itália, eliminando o Milan em seu próprio estádio, o San Siro, em Milão.

O atual campeão da Serie A não conseguiu aproveitar o fato de jogar diante de seus torcedores nem de ficar durante uma hora em superioridade numérica, já que o francês Koffi Djidji foi expulso por receber o segundo cartão amarelo aos 70 minutos de jogo.

O Torino enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo que será disputado nesta quinta-feira entre Sampdoria e Fiorentina.

O outro time da capital lombarda, a Inter, já havia tido muitos problemas na terça-feira para eliminar na prorrogação o Parma (2-1), time que atualmente está na Serie B e que conta com o lendário goleiro Gianluigi Buffon, de 44 anos.

Um gol do argentino Lautaro Martínez a dois minutos do final (88) e outro de Francesco Acerbi na prorrogação (110) deram a vitória ao atual campeão do torneio.

O croata Stanko Juric havia colocado o Parma na frente pouco antes do intervalo.

O outro representante da Serie B ainda na disputa, o Genoa, joga nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, contra a Roma.

Os oito melhores da Serie A da última temporada entram na briga nestas oitavas de final depois de terem ficado isentos das duas rodadas anteriores e terão o privilégio de jogar em casa.

--- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira, 10 de janeiro

(+) Inter de Milão - Parma 2 - 1 (na prorrogação)

- Quarta-feira, 11 de janeiro

AC Milan - (+) Torino 0 - 1 (na prorrogação)

- Quinta-feira, 12 de janeiro

(14h00) Fiorentina - Sampdoria

(17h00) AS Roma - Genoa

- Terça-feira, 17 de janeiro

(17h00) Napoli - Cremonese

- Quinta-feira 19 de janeiro

(11h00) Atalanta - La Spezia

(12h00) Lazio - Bologna

(17h00) Juventus - Monza

(+): classificados para as quartas de final.

