Messi marca em sua volta e líder PSG vence Angers (2-0) no Francês

O Paris Saint-Germain venceu o lanterna Angers por 2 a 0 nesta quarta-feira, durante a 18ª rodada do Campeonato Francês, na qual o astro Lionel Messi marcou um gol em seu retorno aos gramados após a conquista do tricampeonato mundial pela Argentina.

Hugo Ekitike abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida (5) e Messi, em seu primeiro jogo desde a final da Copa do Mundo, em 18 de dezembro, ampliou no segundo tempo (72).

O argentino, que aproveitou suas férias após a vitória na Copa do Catar, foi titular junto com Neymar, enquanto Kylian Mbappé não entrou em campo, após um período de descanso.

Esta vitória também dá aos parisienses uma vantagem de seis pontos à frente do Lens (2º) que empatou (2-2) fora de casa com o Strasbourg (19º).

No primeiro jogo do ano no Parque dos Príncipes, os parisienses entraram em campo para fazer o aquecimento com uma camisa em homenagem ao 'Rei' Pelé, falecido no dia 29 de dezembro.

"Eterno rei" lia-se em uma camiseta branca abaixo do rosto do lendário jogador brasileiro, cercada pelas cores verde e amarelo. Esse gesto foi acompanhado de um minuto de aplausos, com a imagem de Pelé nos telões do estádio antes do início da partida.

Após o apito inicial, o objetivo era esquecer a derrota da última rodada fora de casa contra o Lens (3-1) com uma vitória para recuperar o ritmo esmagador que os parisienses impõem a cada temporada no campeonato francês.

Apesar de o Angers ter tido chances, os parisienses souberam se impor e garantiram que terminassem a primeira fase como líderes, antes da decisiva segunda metade da temporada.

Os parisienses também têm a tranquilidade de que, além do Lens, Rennes (4º) e Monaco (5º) também perderam pontos.

O Rennes foi derrotado pelo Clermont-Ferrand fora de casa por 2 a 1.

Os anfitriões saíram na frente com um gol de Grejohn Kyei (31), até que Arnaud Kalimuendo igualou o placar no segundo tempo (74).

O Rennes ficou em desvantagem após as expulsões de Benjamin Bourigeaud (77) e Warmed Omari (83), situação que o Clermont aproveitou para garantir a vitória marcando por meio de Johan Gastien (90+5).

Em outro jogo o Monaco, conseguiu pelo menos salvar um ponto no empate em 2 a 2 nos minutos finais contra o Lorient (6º), graças a um gol de Wissam Ben Yedder (90+3).

Já o Olympique de Marselha aproveitou a visita ao Troyes (13º) para se firmar no pódio com uma vitória por 2 a 0 e está agora a apenas dois pontos do segundo lugar, posição que garante a vaga direta na próxima Liga dos Campeões.

Também fora de casa, Lille (6º) e Lyon (8º) não passaram de empates sem gols contra Brest (17º) e Nantes (14º), respectivamente.

Mais ação teve a goleada do Toulouse (11º) por 5 a 0 em sua visita ao Auxerre (18º).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Quarta-feira:

Auxerre - Toulouse 0 - 5

Clermont-Ferrand FC - Rennes 2 - 1

Nantes - Lyon 0 - 0

Ajaccio - Reims 0 - 1

Brest - Lille 0 - 0

Lorient - Monaco 2 - 2

Troyes - Olympique de Marselha 0 - 2

Nice - Montpellier 6 - 1

PSG - Angers 2 - 0

Strasbourg - Lens 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 18 15 2 1 48 13 35

2. Lens 41 18 12 5 1 31 13 18

3. Olympique de Marselha 39 18 12 3 3 36 15 21

4. Rennes 34 18 10 4 4 35 20 15

5. Monaco 34 18 10 4 4 35 25 10

6. Lorient 32 18 9 5 4 30 26 4

7. Lille 31 18 9 4 5 30 24 6

8. Lyon 25 18 7 4 7 27 21 6

9. Clermont-Ferrand FC 25 18 7 4 7 22 26 -4

10. Nice 24 18 6 6 6 22 20 2

11. Reims 24 18 5 9 4 21 23 -2

12. Toulouse 22 18 6 4 8 28 33 -5

13. Troyes 18 18 4 6 8 29 35 -6

14. Nantes 18 18 3 9 6 18 24 -6

15. Montpellier 17 18 5 2 11 28 37 -9

16. Ajaccio 15 18 4 3 11 15 27 -12

17. Brest 14 18 3 5 10 18 33 -15

18. Auxerre 13 18 3 4 11 16 40 -24

19. Strasbourg 12 18 1 9 8 22 33 -11

20. Angers 8 18 2 2 14 16 39 -23

