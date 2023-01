Jill Biden é hospitalizada para realizar pequena cirurgia

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, foi transferida para um hospital militar nesta quarta-feira (11) para se submeter a uma pequena cirurgia para remover uma lesão na pele.

Acompanhada pelo presidente Joe Biden, ela deixou a Casa Branca no helicóptero Marine One para o Centro Médico Nacional Walter Reed, no subúrbio de Washington.

A Casa Branca indicou que ela seria submetida a um "procedimento ambulatorial agendado, comumente conhecido como cirurgia de Mohs".

O procedimento é realizado sob anestesia local e é considerado muito eficaz, se feito a tempo, para erradicar formações de câncer de pele.

O médico da Casa Branca, Kevin O'Connor, havia divulgado anteriormente que "durante um exame de rotina para detecção de câncer de pele foi encontrada uma pequena lesão no olho direito da primeira-dama".

"Por precaução, os médicos recomendaram sua remoção", escreveu ele.

Jill Biden, de 71 anos, é a primeira-dama mais velha da história dos Estados Unidos, enquanto seu marido, de 80 anos, também é o presidente mais antigo que o país já teve.

Joe Biden, cujo filho Beau morreu em 2015 de câncer no cérebro, fez da redução da taxa de mortalidade por câncer uma "prioridade presidencial".

