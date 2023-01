Homem fere seis pessoas a faca em estação de trens de Paris

Seis pessoas ficaram levemente feridas em uma estação de trem de Paris, nesta quarta-feira (11), após serem atacadas com faca por um líbio, que foi detido, informou uma fonte policial.

O indivíduo, nascido na Líbia em 2000 e que chegou à França há três anos, tem contra si uma ordem de Obrigação de Abandonar o Território Francês e é conhecido da polícia por crimes comuns, acrescentou a fonte à AFP.

Às 6h45 locais (2h45 em Brasília), na Estação do Norte, a maior da Europa, o homem feriu a faca várias pessoas.

As autoridades não privilegiam a tese terrorista.

O agressor foi baleado ao ser detido e seu estado é grave.

No Twitter, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, agradeceu às forças policiais por "sua reação corajosa e eficaz".

As autoridades francesas não deportam cidadãos da Líbia para o país devido à instabilidade política que reina no país, afetado desde a queda de Muammar Kadhafi, em 2012, por confrontos entre facções rivais, informou o ministério do Interior.

Darmanin se dirigiu para a estação, esta manhã, junto com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o chefe da polícia, Laurent Nuñez.

A estação do Norte é a principal da Europa e a terceira do mundo em termos de fluxo de passageiros, recebendo 700 mil pessoas por dia e mais de 220 milhões de viajantes ao ano.

Dali, os trens saem para o norte da França e destinos internacionais, como Bélgica, Reino Unido e Holanda.

