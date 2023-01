Glamour das estrelas volta ao tapete vermelho do Globo de Ouro

Muitos se perguntavam se os principais nomes de Hollywood estariam presentes no controverso Globo de Ouro, mas as estrelas compareceram em massa para a primeira grande premiação do ano, ocorrida na terça-feira (10), surgindo deslumbrantes em seus melhores looks.

Tons de joias, preto básico e glamour "old-school" dominaram o tapete vermelho - que na verdade é cinza - na 80ª edição do Globo de Ouro, aparecendo sob uma marquise após dias de chuva forte em Los Angeles.

Aqui estão alguns dos mais bem vestidos que passaram pelo Beverly Hilton, em Beverly Hills, Califórnia:

Billy Porter quebrou a Internet com seu vestido-smoking preto aveludado, do estilista Christian Siriano, no Oscar de 2019. Sua aposta para terça-feira - outro vestido-smoking magenta vibrante, também de Siriano, e sapatos de plataforma brilhantes - cumpriu o alto padrão que estabeleceu.

A tonalidade era digna dos reis da moda. De fato, os tons de joias associados à realeza foram populares na cerimônia do Globo de Ouro.

Viola Davis, indicada na categoria de Melhor Atriz de Drama por seu papel em "A Mulher Rei", chegou majestosa em um vestido Jason Wu. Em tom azul-real, a peça de um ombro só é marcada por um drapeado na cintura.

Indicada pela série "Abbott Elementary", Sheryl Lee Ralph surpreendeu com um elaborado look em pedrarias arroxeadas, trabalho de Jason Rembert para Aliette, Já Selena Gomez, protagonista de "Only Murders in the Building" e também indicada, optou por um Valentino tomara que caia de veludo, com bastante volume e em um tom de ametista mais profundo.

Hilary Swank, que está grávida de gêmeos, deslumbrou com um vestido verde escuro e com laços pretos nos ombros. A peça era uma criação da Prada.

A maneira mais fácil de aparecer pronto para o tapete vermelho é usar preto: está sempre na moda.

Foi o que fez Jamie Lee Curtis, indicada com "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", que apostou em um macacão preto Valentino e uma capa de renda.

Jennifer Coolidge, vencedora do prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série por "The White Lotus", cruzou o tapete vermelho em um vestido brilhante Dolce & Gabbana de mangas longas, ombros descobertos e esmalte preto combinando.

Ana de Armas, que deu vida à Marilyn Monroe em "Blonde", vestiu um Louis Vuitton preto e branco tomara que caia com um painel geométrico na frente.

Se há um momento para evocar o glamour Hollywoodiano do passado, com brilhos e vestidos justos, é na cerimônia do Globo de Ouro.

Um grande exemplo foi Jessica Chastain, indicada por seu papel na minissérie "George & Tammy". A atriz brilhou em um delicado vestido Oscar de la Renta, desenhado de forma que faz lembrar uma teia de aranha.

Essa também foi a aposta de Angela Basset, vencedora do prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por interpretar a rainha Ramonda em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", com um vestido prata da estilita Pamella Roland.

Quanto aos homens de Hollywood, alguns dos melhores looks foram os mais clássicos, incluindo os vencedores Steven Spielberg e Ke Huy Quan em ternos pretos clássicos, e Matt Bommer, com uma elegante jaqueta de veludo.

