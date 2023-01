'Fabelmans' e outros vencedores do Globo de Ouro somam novas indicações

Os filmes "Os Banshees de Inisherin", "Os Fabelman" e "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" receberam, nesta quarta-feira (11), indicações-chave dos sindicatos de atores e diretores de Hollywood, no momento em que a temporada de premiações cinematográficas começa a ganhar forma.

As indicações aos Prêmios do Sindicato de Atores (SAG) e do Sindicato de Diretores (DGA) foram anunciadas um dia após a realização do Globo de Ouro, no qual "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, foi escolhido como melhor filme.

Os SAG e DGA são vistos como um passo importante na disputa pelo Oscar, que distribuirá suas cobiçadas estatuetas em 12 de março.

"Os Banshees de Inisherin" e "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" obtiveram cinco indicações para o SAG cada. As duas obras, ao lado de "Os Fabelmans", foram pré-selecionadas para o prêmio de "Melhor Elenco", o de maior prestígio do sindicato dos atores.

A tragicomédia irlandesa "Os Banshees de Inisherin" obteve uma indicação para Colin Farrell na categoria "Ator Principal", poucas horas após sua vitória no Globo de Ouro.

Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon foram nomeados na categoria "Ator Coadjuvante" por suas interpretações secundárias como moradores de uma pequena, bela, mas assombrada ilha irlandesa na década de 1920.

Outra ganhadora do Globo de Ouro, Michelle Yeoh, que interpreta uma imigrante dona de uma lavanderia nos Estados Unidos em "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", aparece entre as indicadas para o prêmio de melhor atriz principal.

Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu foram indicados como atores coadjuvantes por este filme de ficção científica, que se tornou um grande sucesso do cinema independente no ano passado.

Os outros três filmes indicados para melhor elenco são "Babilônia", "Entre Mulheres" e "Os Fabelmans".

"The Whale" também recebeu duas indicações, entre elas a de Brendon Fraser, cuja interpretação de um professor com obesidade mórbida é considerada uma das favoritas ao Oscar.

O sindicato de diretores de Hollywood também divulgou uma lista de cinco diretores, todos homens, que concorrem ao prêmio de melhor filme.

Spielberg, com "Os Fabelmans", Martin McDonagh, de "Banshees" e Daniel Kwan e Daniel Scheinert, de "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", foram novamente indicados. Também disputam o prêmio Todd Field, por "Tár", e Joseph Kosinski, que dirigiu "Top Gun: Maverick".

James Cameron, diretor de "Avatar: O Caminho da água", não foi indicado.

O 75º Prêmio DGA acontecerá no dia 18 de fevereiro, e o 29º Prêmio SAG, em 26 de fevereiro.

O SAG será transmitido ao vivo na página da Netflix no YouTube, antes de passar para a própria plataforma de streaming a partir de 2024.

