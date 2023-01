Explosão perto do Ministério das Relações Exteriores em Cabul deixa mais de 20 vítimas (AFP)

Um homem-bomba se fez detonar nesta quarta-feira (11), perto do Ministério das Relações Exteriores na capital do Afeganistão, Cabul, causando mais de vinte vítimas - constatou um motorista da AFP que estava próximo do local da explosão.

"Vi entre 20 e 25 vítimas. Não sei quantos foram mortos, ou feridos. Eu estava esperando no carro, quando vi um homem com uma Kalashnikov no ombro e carregando uma sacola. Passou perto do meu carro e, alguns segundos depois, houve uma forte detonação. Vi esse homem se explodir", contou o motorista Jamshed Karimi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ash-est/cyb/es/zm/tt

Tags