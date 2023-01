Em boa fase, Barça enfrenta Betis pela Supercopa da Espanha na Arábia Saudita

O Barcelona enfrenta o Betis nesta quinta-feira (16h, horário de Brasília), pela segunda semifinal da Supercopa da Espanha, que é disputada na Arábia Saudita em forma de 'final four', buscando prolongar o bom momento vivido neste início de ano.

O vencedor deste duelo entre o Barça, vice-campeão do último campeonato espanhol, e o Betis, vencedor da Copa do Rei, se classificará para a grande final que será disputada no domingo.

O Barça, que vai lutar por sua 14ª Supercopa da Espanha, quer se vingar da final de 2021 quando perdeu para o Athletic Bilbao por 3 a 2 após a prorrogação e, além disso, manter o bom clima bom depois de se tornar líder isolado da LaLiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Barcelona chega a este confronto depois de vencer os dois últimos jogos na Copa do Rei e na Liga, na qual assumiu a liderança após a vitória do último fim de semana sobre o Atlético de Madrid por 1 a 0.

"É uma vitória muito importante", reconheceu após o jogo o treinador do Barça, Xavi Hernández, que espera que a conquista da Supercopa seja mais um impulso.

"Se vencermos, nos fortalecerá muito e se perdermos, será uma decepção. Vamos competir no mais alto nível", disse o técnico do Barça nesta quarta-feira.

"Vamos ver até onde chegamos, mas acho que chegamos em um momento muito positivo. Em caso de vitória, nos dará muita tranquilidade", insistiu Xavi.

Erguer a Supercopa da Espanha pela décima quarta vez seria a melhor forma de manter a sequência positiva do Barça neste início de ano.

Nesta partida contra o Betis, no estádio King Fahd, em Riad, os azulgranas poderão contar com o atacante polonês Robert Lewandowski, que não pôde jogar no domingo contra o Atlético após cumprir a primeira de três suspensões devido à expulsão contra o Osasuna na última partida antes do intervalo para a realização da Copa do Mundo.

A presença do astro polonês, artilheiro da LaLiga, será um trunfo ofensivo importante para os catalães diante do Betis, que segue entre os quatro primeiros colocados do campeonato espanhol.

A equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini chega a esta partida após vencer o Rayo Vallecano por 2 a 1, no domingo.

"Foi uma vitória importante", disse Pellegrini nesta quarta-feira, às vésperas da estreia na Supercopa da Espanha.

A equipe andaluza vai tentar dar o primeiro passo rumo a um troféu que ainda não conquistou, depois de ter perdido a única final que disputou contra o Barcelona em 2005.

No jogo contra os blaugrana, "temos de mostrar o nosso futebol no mais alto nível e confiar que muita coisa pode acontecer num só jogo", afirmou o capitão do Betis, Joaquín, ao canal de televisão do seu clube.

"Onde quer que jogue, o Barcelona será o favorito, mas em nenhum caso sentimos que viemos para sermos coadjuvantes do Barcelona, mas sim que desde o primeiro minuto vamos ir em busca da vitória", avisou Pellegrini.

A equipe andaluza viajou até Riad sem o zagueiro Álex Moreno, presença constante nos times titulares de Pellegrini, mas que, segundo a imprensa espanhola, estaria perto de assinar com o Aston Villa.

Pellegrini poderá contar com os demais destaques de sua equipe para tentar surpreender o Barcelona na Arábia Saudita, onde a torcida local provavelmente apoiará o time catalão.

Equipes prováveis:

Betis: Claudio Bravo - Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda - Guido, Carvalho - Luiz Henrique, Fekir, Canales - Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini (CHI)

Barcelona: Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Alba - Busquets, De Jong, Gavi - Dembélé, Lewandowski, Pedri. Técnico: Xavi Hernández

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

gr/dr/mcd/aam

Tags