Comunicado do Business Wire :Xpansiv

A Xpansiv, principal fornecedora de infraestrutura para mercados ambientais, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Evolution Markets Inc., fornecedora líder em serviços de transação e assessoria nos mercados internacionais de carbono, energia renovável e transição energética. A combinação das duas empresas vai expandir as ofertas de serviços e as capacidades de desenvolvimento de produtos da Xpansiv para ajudar a fortalecer a transição energética. A aquisição também vai melhorar os serviços ao cliente da Evolution Markets por meio de sua integração com a infraestrutura de tecnologia, mercado e plataformas de dados da Xpansiv.

"A Evolution Markets e a Xpansiv são duas lideranças de mercado que compartilham uma visão comum de preparar o caminho para uma transição energética bem-sucedida usando o poder dos mercados internacionais", disse Evan Ard, CEO da Evolution Markets. "À medida que nossos clientes gerenciam o risco nos mercados mundiais de energia e meio ambiente, estamos ansiosos para alavancar os recursos de ambas as organizações para melhorar os resultados gerais dos clientes."

Além disso, a Xpansiv anunciou a conclusão de um aumento de capital de US$ 125 milhões destinado a fomentar o crescimento contínuo das ofertas de serviços da Xpansiv e das plataformas de tecnologia da empresa. O aumento foi vinculado ao recente aumento de capital de US$ 400 milhões liderado pela Blackstone Energy Partners, encerrado em agosto de 2022. Os novos investidores estratégicos Bank of America e Goldman Sachs participaram do aumento.

"A sustentabilidade faz parte das discussões nas diretorias e com os investidores. A tecnologia robusta, os dados confiáveis e o mercados de pronta entrega acessíveis são cruciais para promover liquidez e escalar o crescimento no comércio voluntário de carbono e commodities ambientais. O Bank of America apoia a inovação nesses mercados em evolução", afirmou Jim DeMare, presidente de Mercados Globais do Bank of America.

"O desenvolvimento de uma infraestrutura robusta e transparente para os mercados ambientais desempenha um papel fundamental na condução da transição energética e na descarbonização mais ampla", comentou Patrick Street, chefe de Soluções Net Zero para Mercados Globais da Goldman Sachs. "Apoiamos o esforço da Xpansiv para desenvolver uma infraestrutura de mercado e serviços de consultoria comercial que visam fornecer soluções ambientais perfeitas para empresas do mundo inteiro."

"A Evolution Markets possui uma equipe de profissionais de classe mundial com o mesmo nível de foco e dedicação para permitir a transição energética e proporcionar sucessos aos clientes pelos quais lutamos todos os dias. É uma grande honra trabalhar com eles e com nossos clientes para construir o futuro dos mercados ambientais", disse John Melby, CEO da Xpansiv. "Nossa estratégia de aquisição disciplinada é possível graças ao apoio de investidores estratégicos de primeira linha, que compartilham nossa crença no importante papel dos mercados ambientais no enfrentamento da crise climática."

A base mundial de clientes da Evolution Markets - com mais de 2 mil nomes -, incluindo muitas das maiores empresas de energia, serviços públicos e instituições financeiras do mundo, terá acesso a serviços integrados de mercado, entre os quais vigoram: serviços de intermediação de mercado, assessoria de "net zero", transações estruturadas e administradas, acesso à plataforma de negociação e gerenciamento de portfólio. A Evolution Markets opera como uma subsidiária integral da Xpansiv.

Todas as aprovações regulamentares foram garantidas antes da conclusão da transação. A aquisição da Evolution Markets segue a aquisição da APX, fornecedora líder de infraestrutura de registro nos mercados de energia e meio ambiente em agosto de 2022.

A Venable LLP atuou como consultora jurídica da Xpansiv na aquisição. A Evolution Markets foi assessorada na transação pela JMP Securities, uma Citizens Company, que atuou como única consultora financeira, e pela Stroock & Stroock & Lavan LLP, que atuou como consultora jurídica.

A Perella Weinberg Partners LP atuou como consultora financeira, enquanto a Morrison & Foerster LLP e a Clifford Chance LLP atuaram como consultoras jurídicas da Xpansiv no aumento de capital.

Nota aos editores: além da Blackstone Energy Partners, os investidores existentes da Xpansiv incluem a BP Ventures, S&P Global Ventures, Aware Super, Atlas Merchant Capital, Vitruvian Partners e outros importantes investidores internacionais.

Sobre a Xpansiv

A Xpansiv fornece a infraestrutura de mercado para escalar rapidamente a transição energética mundial. As principais unidades de negócios da empresa incluem a CBL, a maior empresa de câmbio pronto para commodities ambientais, incluindo créditos de carbono e certificados de energia renovável; a SRECTrade, uma das maiores empresas de transações e gerenciamento no mercado de energia solar renovável; a APX, fornecedora líder de infraestrutura de registro para mercados de energia e meio ambiente; e a H2OX, uma empresa de câmbio pronto com liderança em alocações de água australianas. A Xpansiv também fornece dados de mercado históricos e de fim de dia e opera o principal sistema de gerenciamento de portfólio multirregistro para commodities ambientais. Xpansiv.com

Sobre a Evolution Markets

A Evolution Markets Inc. fornece serviços transacionais e de consultoria financeira estratégicos e líderes do setor para participantes nos mercados mundiais de energia e meio ambiente. Formada em 2000, a empresa se tornou líder em mercados ecológicos, alavancando sua experiência e conhecimento inigualáveis em nome dos participantes dos mercados globais de carbono, emissões, energia renovável e over the counter (OTC), gás natural, petróleo, combustível nuclear e biocombustíveis. Outros serviços de mercado incluem assessoria de "net zero", transações estruturadas e dados e análises. Com sede em White Plains (EUA), a Evolution Markets atende clientes em seis continentes a partir de escritórios em Nova York e Houston (EUA), Londres (Reino Unido) e Nice (França).www.evomarkets.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005455/pt/

Contato

Peter Burton, Xpansiv pr@xpansiv.com

Charlie Morrow e Taylor Fenske, Cognito Media xpansiv@cognitomedia.com

Jessica Roemer, Evolution Markets jroemer@evomarkets.com

