Comunicado do Business Wire :Taulia

Mais de um terço das empresas (35%) disseram que o custo elevado da energia é sua maior preocupação, já que os efeitos da alta inflação afetam o mundo inteiro, de acordo com dados de pesquisa da empresa de soluções de capital de giro Taulia.

A pesquisa, realizada entre mais de 500 responsáveis pela tomada de decisões financeiras de alto nível em grandes empresas nos EUA, Reino Unido, Singapura e Alemanha, constatou que, embora os altos custos de energia sejam mais pronunciados na Europa, eles continuam sendo uma preocupação importante em todas as regiões. Duas em cada cinco empresas no Reino Unido (41%) e na Alemanha (39%) disseram que os custos de energia foram as pressões inflacionárias que tiveram o maior impacto em seus negócios, embora quase um terço (31%) das pessoas que tomam as decisão nos EUA e pouco mais de um quarto (27%) em Singapura concordou com a afirmação.

A pesquisa revelou que um número esmagador de quatro em cada cinco (83%) responsáveis está preocupado com os efeitos da inflação em seus negócios, citando o custo das matérias-primas (29%), aumento de fornecedores (28%) e custos trabalhistas (26%) como principais inquietudes.

A preocupação com a inflação é mais pronunciada nos EUA, onde mais de nove em cada 10 (93%) tomadores de decisões financeiras disseram que o impacto da inflação em seus negócios gerava incomodidade. O sentimento ressoa a nível global, com quase nove em cada 10 (87%) concordando no Reino Unido e mais de quatro em cinco (83%) em Singapura.

Cedric Bru, CEO da Taulia, comentou:"Embora o preço mais alto da energia seja mais pronunciado na Europa, é uma das principais preocupações inflacionárias para as empresas em todos os lugares. O perigo de que os preços mais altos da energia afetem o custo da produção e dos negócios é real e está presente nos mercados do mundo inteiro. A fim de mitigar as consequências dos preços mais altos e evitar impasses na cadeia de suprimentos, cabe às lideranças garantir que tenham as facilidades financeiras que lhes permitam suavizar esse período prolongado de interrupção e manter as luzes acesas até que a calma seja restaurada".

Nota aos editores:Pesquisa realizada pela Opinium entre 550 responsáveis pela tomada de decisões financeiras no Reino Unido, EUA, Alemanha e Singapura em negócios de receita anual superior a US$ 750 milhões entre 10 e 24 de outubro de 2022.

Sobre a TauliaA Taulia é uma fintech fornecedora de soluções em gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado a suas contas a pagar, contas a receber e inventário. Uma rede de mais de 2 milhões de empresas usa a plataforma da Taulia para determinar quando pagar e receber um pagamento. A Taulia permite que seus clientes executem suas estratégias de capital de giro, apoiem seus fornecedores com pagamentos antecipados e contribuam para a criação de cadeias de suprimentos sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. A Taulia atua como uma empresa independente com marca própria no Grupo SAP.

