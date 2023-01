Comunicado do Business Wire :Sitel Group

Sprinklr (NYSE: CXM), a plataforma de gestão da experiência do cliente (Unified-CXM) para empresas modernas, e o Sitel Group®, um dos maiores provedores globais de produtos e soluçõespara customer experience (CX ), anunciam hoje sua mais nova parceria para ajudar as empresas a elevar a experiência de atendimento social.

"A combinação das habilidades do Sitel Group e da Sprinklr nos permite apoiar as marcas que desejam ir além no atendimento social, utilizando as mídias sociais e o suporte ao cliente de uma forma que realmente diferencie a sua marca", segundo Laurent Uberti, presidente, CEO e co-fundador, do Sitel Group. "Juntos, já atendemos em todo o mundo mais de 20 clientes em conjunto, em diversas verticais como beleza, hospitalidade, varejo e serviços ao consumidor, para citar algumas delas. "

Essa parceria global cria um conjunto de serviços digitais de ponta a ponta para empresas de todos os setores, abrangendo soluções desde o social listening e engajamento para estratégias de social media e design. Com a experiência do Sitel Group e da Sprinklr, os clientes podem alcançar:

-- Soluções de ponta a ponta para o universo social e digital- o Contact Center as a Service (CCaas) com inteligência artificial da Sprinklr - Sprinklr Modern Care - fornece os dados e insights usados pelos nossos especialistas em atendimento social. Com dados originários dos pontos de contato digital, que compreende as redes sociais, mensagens e sites de avaliação, as equipes do Sitel Group podem realizar análises qualitativas e quantitativas para ajudar as marcas a fornecer o melhor atendimento social ao cliente.

-- Excelência operacional - Controle os custos e reduza os riscos com a orientação do Sitel Group e a capacidade de gerenciar todos os canais digitais em uma plataforma Sprinklr. A estrutura de conformidade global da Sprinklr garante que os clientes tenham as aprovações, regras de governança e processos de moderação apropriados para todo o conteúdo de mídia social.

-- Serviços globais - O alcance combinado do Sitel Group e da Sprinklr permite fornecer suporte ao cliente em qualquer idioma, com operações em mais de 100 países.

-- Vantagem estratégica - Por meio dessa parceria, os clientes podem antecipar e gerenciar crises e monitorar oportunidades de venda social por meio dos recursos de escuta (listening) e monitoramento social.

"Ser capaz de alcançar, envolver e ouvir seus clientes em canais digitais é mais importante do que nunca. Nesse ambiente, estamos comprometidos em ser a melhor plataforma unificada de gerenciamento da experiência do cliente, fazendo parceria com os melhores", declarou Doug Balut, vice-presidente sênior de alianças globais da Sprinklr. "Ao combinar o software empresarial da Sprinklr com as soluções globais de CX do Sitel Group, as empresas podem oferecer engajamento social e um atendimento digital excepcional ao cliente, reduzindo custos e mitigando riscos para sua marca."

Para obter mais informações, visite a página Sprinklr Partners e www.sitel.com.

Sobre a Sprinklr

A Sprinklr é uma empresa líder em software empresarial para todas as funções voltadas para o cliente. Com IA avançada, a plataforma unificada de gerenciamento de experiência do cliente (Unified-CXM) da Sprinklr ajuda as empresas a oferecer experiências humanas a todos os clientes, sempre, em qualquer canal moderno. Com sede na cidade de Nova York e funcionários em todo o mundo, a Sprinklr trabalha com mais de 1.000 das empresas mais valiosas do mundo - entre elas marcas globais como Microsoft, P&G, Samsung e mais de 50% das empresas da Fortune 100.

Sobre o Sitel Group

Como um dos maiores fornecedores globais de produtos e soluções para experiência do cliente (CX), o Sitel Group® capacita as marcas a construir relacionamentos mais fortes com seus clientes, criando conexões significativas que aumentam o valor da marca. Inspirados pela visão e objetivos únicos de cada marca, perguntamos "e se?" aplicando nossa experiência para criar soluções inovadoras que reduzem o esforço do cliente.

Com mais de 160.000 colaboradores em todo o mundo - trabalhando remotamente de suas casas ou em um de nossos MAXhubs - conectamos com segurança as marcas mais amadas com seus clientes mais de 8 milhões de vezes todos os dias, em mais de 50 idiomas. Seja digital ou baseada em voz, nossas soluções oferecem uma vantagem competitiva em todos os pontos de contato com o cliente. Nossa cultura premiada é construída em mais de 40 anos de experiência e compromisso de liderança no setor para melhorar a experiência do colaborador.

O EXP+? do Sitel Group é uma solução flexível projetada para simplificar a entrega de serviços de CX de ponta a ponta, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência, a eficácia e a satisfação do cliente.

Saiba mais em www.sitel.com e conecte-se conosco no Facebook,LinkedIn e Twitter.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230110006058/pt/

Contato

Contatos para a Imprensa Austin De Arman pr@sprinklr.com

Rebecca Sanders media@sitel.com

