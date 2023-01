Comunicado do Business Wire :Saudi Ministry of Economy and Planning

Uma delegação de alto nível do Reino da Arabia Saudita participará na reunião anual do Fórum Econômico Mundial 2023, Davos, Suíça, para reforçar a cooperação internacional e projetar soluções conjuntas enfrentando os desafios atuais geopolíticos, sociais, econômicos e de desenvolvimento humano.

Voltando a seu formato regular de inverno, após o primeiro Fórum de verão foi realizado em maio 2022 devido à pandemia Covid-19, a reunião Davos deste ano ocorrerá entre 16-20 janeiro sob o lema "Cooperação em um Mundo Fragmentado".

Refletindo a abordagem equilibrada do Reino criando pontes geopolíticos entre todas as nações e regiões, reduzindo riscos a curto prazo enquanto impulsiona reforma multilateral, a delegação da Árabia Saudita cabeçada por Sua Alteza Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro de Assuntos Estrangeiros, incluí:

-- Sua Alteza a Princesa Reema bint Bandar Al Saud, Embaixadora do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas nos Estados Unidos da América

-- Sua Excelência Adel Bin Ahmed Al-Jubeir, Ministro do Estado de Assuntos Estrangeiros e Enviado de Assuntos Climáticos

-- Sua Excelência Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, Ministro de Investimento

-- Sua Excelência Mohammed bin Abdullah Al Jadaan, Ministro de Finanças

-- Sua Excelência Abdullah bin Amer Alswaha, Ministro de Comunicações e Tecnologia da Informação

-- Sua Excelência Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Mineriais

-- Sua Excelência Faisal bin Fadhil Alibrahim, Ministro de Economia e Planejamento

-- Sua Excelência Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, CEO da Comissão Real de Riyadh

Durante sua participação no WEF23, a delegação traçará o progresso realizado sob a Visão Saudita 2030, desde que o programa de transformação foi lançado em 2016 por sua Alteza Mohammed bin Salman, o Príncipe Herdeiro, o Primeiro Ministro e o Presidente do Conselho de Assuntos Econômicos e de Desenvolvimento, para construir uma economia diversificada e aberta à colaboração com o mundo.

A delegação Saudita destacará a necessidade de investir em soluções transformadoras para os desafios transnacionais urgentes, fortaleçer a resiliência e conectividade de cadeias críticas de comércio e fornecimento, e enfatizar a importância da segurança de energia inclusiva para todos.

Com a Arabia Saudita emergindo como a economia G20 de mais alto crescimento em 2022, com previsto crescimento de PIB 8.5 porcento, a delegação Saudita no WEF discutirá a forma com que o país enfrentou desafios postos pela Pandemia e compartilhará ideias sobre soluções que ajudaram a manter um desempenho vigoroso face às pressões globais emergentes.

Sobre o Reino da Arábia Saudita no Fórum Econômico Mundial 2023:

A participação da Arábia Saudita na reunião anual do Fórum Econômico Mundial 2023 destaca o compromisso do Reino de engajar-se em diálogos significativos com outras nações, para impulsionar soluções para os desafios mais prementes no mundo. Ao reconhecer o papel crucial desempenhado pela cooperação internacional para garantir a estabilidade global, a Arábia Saudita está intensificando seus esforços no cenário mundial para servir de ponte entre a estabilidade a curto-prazo e a transformação a longo-prazo.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005715/pt/

Contato

Wouud Alquaied: walquaied@mep.gov.sa

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

