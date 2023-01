Comunicado do Business Wire :Entersekt

Entersekt, líder mundial em soluções de autenticação de pagamentos e clientes para prevenção de fraudes financeiras, anunciou hoje a nomeação de Jon Roskill, ex-CEO da Acumatica e executivo da Microsoft, para seu conselho de administração como parte de sua expansão contínua na América do Norte. No final de 2021, a Entersekt recebeu um financiamento significativo da Accel-KKR, uma empresa de private equity com foco em tecnologia, para contratar lideranças importantes, lançar uma nova marca e acelerar a expansão na região.

Jon Roskill se une ao conselho de administração da Entersekt

Ex-vice-presidente corporativo da Microsoft e CEO da Acumatica, Roskill possui décadas de experiência executiva e consultiva para o conselho da Entersekt, à medida que a empresa continua apresentando soluções avançadas de autenticação de pagamentos e clientes no mercado norte-americano como parte de sua expansão internacional. Ele atualmente atua como consultor sênior na EQT Partners, após passar oito anos na Acumatica, uma provedora de ERP em nuvem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Jon se junta ao nosso conselho de administração em um momento crucial. A Entersekt está em um ponto de inflexão no que se refere ao crescimento e expansão, principalmente na América do Norte", disse Schalk Nolte, CEO da Entersekt. "Sua vasta experiência em estratégias globais de entrada no mercado agregará um enorme valor à empresa."

"A Entersekt tem uma tremenda oportunidade pela frente e estou animado por ingressar em um momento tão crucial de seu crescimento", acrescentou Roskill. "Com tecnologias comprovadas e patenteadas, excelente liderança, uma forte base mundial de clientes e sólida base financeira, estou ansioso para fazer parte da próxima fase da Entersekt, que se estabelecerá como líder internacional em prevenção de fraudes financeiras."

Expansão da equipe de liderança para impulsionar a estratégia de crescimento altista

Além disso, a Entersekt também contratou novas adições à equipe de gerenciamento para dar suporte e acelerar a velocidade de comercialização da Context Aware? Authentication na América do Norte. As principais contratações incluem Matt Loos como diretor de Receitas, Pradheep Sampath como diretor de Produtos e Frank Moreno como diretor de Marketing.

A nova equipe traz consigo uma robusta experiência de liderança no setor de serviços financeiros:

-- Loos se junta à Entersekt com mais de 20 anos de experiência em liderança em empresas como Fifth Third Bank e Mastercard.

-- Sampath possui um histórico de 25 anos em dimensionamento de produtos SaaS, móveis e baseados em API para empresas como ID.me e GXS.

-- A experiência de Moreno inclui cargos de liderança sênior de Marketing em mais de 20 anos em empresas como Bottomline e Datawatch.

Novas alianças estratégicas como facilitadores do crescimento mundial

Muitas novas integrações e parcerias com fornecedores estratégicos de tecnologia estão em andamento. Mais recentemente, a tecnologia de autenticação biométrica da Entersekt foi integrada à plataforma de banco digital da Q2. A Q2 é uma fornecedora líder de soluções de transformação digital para bancos e empréstimos. Ao oferecer suporte à pré-integração, essas parcerias permitem que os bancos implementem de maneira rápida e fácil a tecnologia de autenticação de ponta da Entersekt.

Visando a demanda por uma melhor segurança

Uma recente Pesquisa da Forrester com 300 responsáveis pela tomada de decisões em prevenção de fraudes na América do Norte revelou que todas as pessoas entrevistadas sofreram fraude de autenticação no ano passado. "O investimento da Accel-KKR vai apoiar a significativa oportunidade de mercado e a demanda por soluções de autenticação global que priorizam a nuvem pelas quais a Entersekt é conhecida. Temos uma equipe de liderança forte que desempenhará um papel crucial na aceleração de nossa visão de negócios para expandir e escalar neste território", concluiu Nolte.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005479/pt/

Contato

Imprensa: Tharusha Pillay tharusha@entersekt.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags