Combates continuam na cidade ucraniana de Soledar

Os combates entre as forças ucranianas e russas continuam na cidade de Soledar - anunciou o Ministério russo da Defesa nesta quarta-feira (11), poucas horas depois de o grupo paramilitar Wagner ter afirmado que assumiu o controle dessa cidade do leste da Ucrânia, o que Kiev nega.

Soledar, outrora conhecida por suas minas de sal, está localizada perto da cidade de Bakhmut, que as tropas russas tentam conquistar há meses.

A conquista de Soledar pelas forças russas significaria uma vitória militar simbólica para Moscou, após vários reveses no terreno desde setembro.

"Unidades aerotransportadas bloquearam as zonas norte e sul de Soledar. As forças russas estão atacando os bastiões inimigos. Forças de assalto estão lutando na cidade", disse o ministério, em um comunicado.

Kiev confirmou que houve "combates pesados" na quarta-feira, mas nenhum avanço das forças russas em Soledar, depois de o grupo mercenário Wagner reivindicar o controle da cidade do leste ucraniano.

"Intensos combates continuam em Soledar", disse o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Ganna Malyar, no Telegram.

"Depois de sofrer perdas, o inimigo mais uma vez substituiu suas unidades, aumentou o número de paramilitares, tentando romper a defesa de nossas tropas e controlar completamente a cidade, mas não teve sucesso", declarou.

Pouco antes, o Kremlin já havia demonstrado prudência sobre a situação no terreno.

"Não há necessidade de pressa. Vamos esperar por declarações oficiais", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a jornalistas, acrescentando, no entanto, que há "uma dinâmica positiva no avanço" das forças russas.

As declarações do Exército russo contradizem as do chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que reivindicou o controle de Soledar na manhã desta quarta-feira. Ele acrescentou, porém, que os combates continuam no centro da pequena cidade, que tinha pouco mais de 10 mil habitantes antes da guerra.

A agência estatal russa RIA Novosti publicou uma fotografia de Prigozhin com homens armados e disse que foi tirada nas minas de sal de Soledar.

O Exército ucraniano negou imediatamente esta informação e garantiu que a cidade de Soledar "foi, é e sempre será ucraniana".

"Não é verdade" que Prigozhin esteja dentro das minas de sal, frisou.

A AFP não conseguiu verificar de forma independente a situação no terreno.

Em um vídeo divulgado na noite de terça-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, descreveu uma "situação difícil" na região de Donetsk, sem mencionar Soledar.

Na esfera diplomática, os encarregados de direitos humanos de Rússia e de Ucrânia, Dmytro Lubinets e Tatiana Moskalkova se reuniram na terça-feira, na Turquia.

Os dois funcionários "abordaram uma grande diversidade de problemas humanitários e casos relacionados à assistência em direitos humanos aos cidadãos de ambos os países", disse Lubinets nas redes sociais.

"Falou-se sobre ajuda humanitária aos cidadãos" ucranianos e russos, disse Moskalkova.

Em outras partes da Ucrânia, os ataques continuaram.

Bombardeios russos caíram sobre Kharkiv, no nordeste, na noite de terça-feira, horas depois de uma visita surpresa da chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock.

Baerbock foi convidada por seu homólogo "e amigo" ucraniano, Dmytro Kuleba, e afirmou que a população ucraniana pode "contar com nossa solidariedade e apoio".

A ministra anunciou um "novo pacote" de ajuda que inclui 20 milhões de euros para a remoção de minas e um fundo para desenvolver o acesso à rede de Internet por satélite Starlink.

Baerbock também disse que a Alemanha entregará novos geradores para a infraestrutura energética ucraniana, que é alvo de bombardeios sistemáticos da Rússia.

A Ucrânia pede, contudo, o fornecimento de veículos de combate, e a Alemanha ainda não respondeu se enviará tanques "Leopard 2".

"Quanto mais demorar a decisão [alemã], haverá mais vítimas, mais mortos civis", disse Kuleba.

Diversos líderes ocidentais já visitaram a Ucrânia desde a invasão russa de 24 de fevereiro, entre eles o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Nenhum deles viajou tão para o leste, onde as tropas russas se apoderaram de vários territórios.

