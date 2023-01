Cilic, finalista em 2018, fica fora do Aberto da Austrália devido a lesão no joelho

O tenista croata Marin Cilic, finalista do Aberto da Austrália em 2018, perderá o primeiro Grand Slam do ano devido a uma lesão no joelho.

"Não foi um bom começo para 2023, dias difíceis em Melbourne. Com o coração partido por não poder jogar o @AustralianOpen este ano, mas a saúde em primeiro lugar. Até o ano que vem, Melbourne", tuitou o tenista de 34 anos.

Cilic chegou à final do Aberto da Austrália em 2018, onde foi derrotado pelo suíço Roger Federer, em cinco sets.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atual número 18 do ranking machucou o joelho há uma semana no torneio ATP de Pune (Índia), tendo que abandonar a competição.

O desfalque de Cilic se junta ao do atual número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, também por lesão.

dj/tjj/mcd/dr/aam

Tags