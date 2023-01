Autoridade de aviação dos EUA suspende voos no país após falha no sistema

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ordenou que todas as partidas domésticas fossem suspensas até 9 horas, horário leste, desta quarta-feira, 11, depois que uma queda do sistema interrompeu as operações de voo em todo país.

"A FAA ainda está trabalhando para restaurar totalmente o sistema de Aviso às Missões Aéreas após uma interrupção", disse a agência em comunicado, acrescentando que, embora "algumas funções estejam começando a voltar a funcionar, as operações do Sistema Nacional de Espaço Aéreo permanecem limitadas".

A Casa Branca declarou, por sua vez, que não há sinal de um ataque cibernético "neste momento", acrescentando que o presidente Joe Biden foi informado sobre a paralisação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O presidente foi informado pelo secretário de Transporte esta manhã sobre a interrupção do sistema da FAA. Não há evidências de um ataque cibernético neste momento, mas o presidente instruiu o DOT a conduzir uma investigação completa sobre as causas. A FAA fornecerá atualizações regulares", tuitou a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre, referindo-se ao Departamento dos Transportes.

Sobre o assunto Hóspede insatisfeito entra de carro em hotel em Xangai

Combates continuam na cidade ucraniana de Soledar

Aumento do custo de vida será principal desafio global, diz Fórum de Davos

Rússia reivindica sucesso em cidade ucraniana de Soledar, no 1º avanço em meses

Tags