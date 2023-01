Aston Villa e Betis confirmam transferência de Álex Moreno para o clube inglês

Aston Villa e Real Betis confirmaram nesta quarta-feira a transferência do lateral-esquerdo espanhol Álex Moreno para o clube inglês, por cerca de 13 milhões de libras (14,7 milhões de euros).

"O Real Betis Balompié e o Aston Villa FC chegaram a acordo para a transferência de Álex Moreno para o clube inglês", anunciou o time sevilhano em um comunicado publicado no seu site, no qual "agradece efusivamente os serviços prestados" e "deseja muito boa sorte em seu futuro" a Moreno.

O jogador de 29 anos torna-se assim a primeira contratação do clube inglês desde a chegada do técnico espanhol Unai Emery ao comando, em novembro, substituindo Steven Gerrard.

"Álex é um bom jogador que pode ajudar nosso time. Ele tem sido um dos melhores laterais-esquerdos da LaLiga nas últimas temporadas e estamos muito satisfeitos por tê-lo aqui", disse Emery ao site do Aston Villa.

No clube de Birmingham, Moreno terá de disputar a vaga no time titular com o francês Lucas Digne, embora o espanhol também possa jogar mais avançado, cobrindo lado esquerdo.

Como jogador do Betis, Moreno disputou 122 partidas, marcando 6 gols e dando 14 assistências em três temporadas e meia. Ele também participou da conquista da Copa do Rei de 2022.

