Zelensky retira nacionalidade ucraniana de ex-deputado próximo de Putin

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou, nesta terça-feira (10), a revogação da nacionalidade ucraniana do oligarca e ex-deputado Viktor Medvedchuk, que é próximo do presidente russo Vladimir Putin, acusado de alta traição.

"Com base em documentos dos serviços de segurança e do Serviço Nacional de Migrações, e em conformidade com a Constituição de nosso Estado, decidido revogar a nacionalidade de quatro pessoas", entre as quais figura Medvedchuk, declarou Zelensky.

O ex-legislador, que em 2022 ficou detido por cinco meses na Ucrânia, foi entregue em setembro à Rússia, em uma troca de presos entre os dois países.

O magnata era o 12º homem mais rico da Ucrânia, com uma fortuna estimada em 620 milhões de dólares, segundo a revista Forbes.

Foi o fundador do partido pró-russo "Plataforma de oposição pela vida", que tinha cerca de 30 deputados no Parlamento da Ucrânia, antes de ser proibido em março, após o início da invasão russa.

