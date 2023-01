Turista italiano morre atropelado no Rali Dacar

Um turista italiano morreu nesta terça-feira após ter sido atropelado durante a nona etapa do Rali Dacar, disputada entre Riad e Haradh, na Arábia Saudita, informaram os organizadores do célebre evento.

"Um espectador de origem italiana que estava atrás de uma duna se acidentou na pista do rali", indicou a Amaury Sport Organisation (ASO) em um comunicado, explicando que a vítima foi resgatada de helicóptero pela equipe médica e faleceu durante seu traslado.

O turista foi atingido por um dos participantes da corrida e a organização está investigando as circunstâncias do acidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Rali Dacar começou no dia 31 de dezembro às margens do mar Vermelho para percorrer 8 mil quilômetros até chegar no próximo dia 15 de janeiro à cidade de Dammam, na costa leste da Arábia Saudita.

A corrida está sendo disputada pela quarta vez consecutiva no país, basicamente por áreas desérticas, mas apesar disso continua atraindo espectadores.

al/hpa/mcd/cb

Tags