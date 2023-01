'Tempestades intermináveis' deixam 16 mortos na Califórnia

Tempestades implacáveis voltaram a atingir a Califórnia nesta terça-feira, no episódio mais recente do clima extremo que já deixou 16 mortos e provocou estragos em grandes áreas do estado americano.

Chuvas torrenciais causaram inundações repentinas, fecharam rodovias, derrubaram árvores e arrastaram motoristas e passageiros, incluindo um menino de 5 anos, que continuava desaparecido no centro da Califórnia.

Mais chuva e neve são esperadas para o estado americano mais populoso. Cerca de 160.000 empresas e residências na Califórnia ficaram sem eletricidade nesta terça-feira, segundo o site de rastreamento Poweroutage.us.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) descreveu o fenômeno como "um ataque interminável de eventos fruto de um rio atmosférico", o sistema de tempestades mais poderoso desde 2005.

A pequena cidade de Montecito, lar do príncipe Harry e de sua mulher, Meghan Markle, foi atingida por vários centímetros de chuva, que aumentaram o risco de deslizamentos de terra perigosos. Autoridades do município ordenaram a evacuação de todas as pessoas.

A cidade, que abriga propriedades de luxo, é especialmente vulnerável a deslizamentos de terra, por estar situada aos pés de uma área montanhosa destruída pelo fogo há cinco anos.

A ex-apresentadora Ellen DeGeneres publicou um vídeo no Twitter mostrando um rio agitado e com água barrenta. "Isto é uma loucura", disse.

Não ficou claro quantos dos moradores da região, entre eles, Larry David, Gwyneth Paltrow, Katy Perry e Rob Lowe, teriam atendido ao pedido de evacuação.

A atriz Jennifer Aniston e a apresentadora de TV Oprah Winfrey, entre outras, possuem mansões avaliadas em milhões de dólares em Montecito.

Os porta-vozes do duque e da duquesa de Sussex não responderam aos pedidos de declarações.

Várias áreas do estado estavam sob alerta de inundação, em meio a chuvas quase recordes nas últimas semanas, e com previsão de novas precipitações nos próximos dias.

"Haverá uma breve pausa na chuva no oeste nesta noite, antes da chegada do próximo rio atmosférico, amanhã. Haverá umidade antes da chegada de um grande ciclone ao Pacífico oriental, que produzirá fortes precipitações no norte da Califórnia", informou o NWS.

Nos últimos 30 dias, Montecito recebeu chuvas "muito acima de nossa média anual", afirmaram os bombeiros no Twitter. Há cinco anos, deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas deixaram 23 mortos na cidade.

Essa região não foi a única que recebeu ordens de evacuação. No condado de Santa Cruz, perto de San Francisco, mais de 30.000 habitantes também foram obrigados por autoridades a partir.

No condado de San Luis Obispo, autoridades suspenderam as buscas a um menino de 5 anos, porque as águas são perigosas para os mergulhadores, informou o canal de TV Fox News, citando uma autoridade local.

Muitas áreas tiveram chuvas próximas a níveis recorde nos últimos dias. Os solos estão completamente encharcados e o Serviço Meteorológico emitiu avisos de enchentes para grande parte da Califórnia.

Apesar de ser difícil estabelecer uma relação direta entre as tempestades e a mudança climática, os cientistas dizem que o aquecimento global aumenta a frequência e a intensidade dos fenômenos meteorológicos extremos.

A tempestade da semana passada deixou dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade, provocou grandes inundações e desencadeou deslizamentos de terra. As fortes chuvas caíram poucos dias depois de outra tempestade na véspera de Ano Novo.

