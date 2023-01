"Supercopa é um teste muito importante", afirma Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, considerou nesta terça-feira que a Supercopa da Espanha "é um teste muito importante" para sua equipe, após a derrota para o Villarreal na última rodada do Campeonato Espanhol.

"Os títulos são sempre importantes para nós e o clube. No ano passado, foi um título que nos deu muita confiança para a temporada. Tomara que possa ser igual agora com esta Supercopa", disse Ancelotti em entrevista coletiva.

O time merengue enfrenta o Valencia na quarta-feira em Riad, capital da Arábia Saudita, na primeira semifinal do torneio, que terá seu segundo finalista definido no duelo de quinta-feira entre Betis e Barcelona.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Temos que jogar bem, fazer um jogo melhor do que o último e tentar voltar para casa com outro título", afirmou Ancelotti, em referência à derrota por 2 a 1 para o Villarreal em LaLiga, no último sábado.

"Estamos doídos pelo jogo contra o Villarreal, mas temos que ver os outros jogos para ver como o time reage. Amanhã, esta Supercopa é um teste muito importante", disse o treinador.

O italiano não acredita que sua equipe sofrerá mais pressão por ter que tentar conquistar todos os títulos na temporada e explicou que o foco agora está somente na Supercopa da Espanha.

"Temos que brigar por cada título. Não pensamos em ganhar todos os títulos, pensamos em ganhar este que temos próximo e depois veremos. O objetivo é ganhar a Supercopa", explicou.

Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e lutando pela liderança do Espanhol com o rival Barcelona, o Real Madrid disputa em fevereiro o Mundial de Clubes da Fifa e pode enfrentar o Flamengo na final do torneio, no Marrocos, caso ambas as equipes passem pelas semis.

gr/dr/cb

Tags