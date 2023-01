PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL POLÍTICA:

BRASÍLIA:

Lula ganha respaldo para punir 'vândalos' que atacaram Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um forte respaldo do poder político e judiciário, um dia depois de bolsonaristas invadirem as sedes dos Três Poderes em Brasília, provocando grande destruição.

Por Ramón SAHMKOW

BRASÍLIA:

Depredações em Brasília, um enorme dano ao Patrimônio

Telas danificadas, estátuas pichadas, um relógio de Luís XIV destruído: a horda de bolsonaristas que invadiu as sedes dos Três Poderes, em Brasília, destruiu tudo em seu caminho, incluindo obras de arte de valor inestimável.

Por Louis GENOT

SÃO PAULO:

Desinformação sobre código-fonte das urnas eletrônicas atiçou ataques em Brasília

"Queremos o código-fonte", clamavam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão às sedes dos Três Poderes em Brasília. A frase reflete o papel central da desinformação no ataque de 8 de janeiro: não apenas o código-fonte das urnas eletrônicas foi disponibilizado um ano antes das eleições, como o processo eleitoral conta com outros mecanismos de auditoria.

-- MÉXICO EUA DIPLOMACIA

MÉXICO:

Cúpula da América do Norte, entre a integração e os diferendos comerciais

O presidente americano, Joe Biden, seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, reúnem-se nesta terça-feira (10) para promover a competitividade, a luta contra a mudança climática e a cooperação em segurança, tendo seus diferendos comerciais como pano de fundo.

Por Yussel GONZÁLEZ, Alexander MARTÍNEZ

-- PERU MANIFESTAÇÕES

LIMA:

Sobe para 17 número de mortos em confrontos entre manifestantes e policiais no Peru

Confrontos entre as forças de ordem e manifestantes contrários ao governo da presidente Dina Boluarte deixaram 17 mortos em Juliaca, sul do Peru, na segunda-feira (10) - informou a Defensoria do Povo.

Por Carlos MANDUJANO e Luis Jaime CISNEROS

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Novo presidente da Câmara dos EUA passa no 1º teste após aprovação de regulamento

O novo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, passou na segunda-feira (9) pelo primeiro teste sobre sua capacidade de liderança, após a aprovação de um conjunto de regras de procedimento que determina como os republicanos vão governar.

MANÁGUA:

Ortega defende 'aplicação da justiça' para opositores na Nicarágua

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmou nesta segunda-feira (9) que defenderá "firmemente a aplicação da justiça" aos opositores detidos por supostamente tentarem desestabilizar o país, cuja liberdade é discutida por governos e organizações internacionais.

-- EUROPA

BRUXELAS:

UE e Otan se comprometem a aumentar apoio para defesa da Ucrânia

Os principais líderes da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) prometeram, nesta terça-feira (10), fortalecer o apoio à Ucrânia e aprofundar sua cooperação.

PARIS:

França, ante a 'mãe de todas as reformas' com as aposentadorias

O governo do presidente liberal Emmanuel Macron deve anunciar nesta terça-feira (10) seus planos para adiar a idade de aposentadoria na França, um projeto descrito como a "mãe de todas as reformas" e que prevê grandes protestos.

Por Toni CERDÀ

-- ÁSIA

CABUL:

Talibãs no Afeganistão 'enganaram' ONGs, diz diretor

As organizações não-governamentais foram "enganadas" pelos talibãs, que as impedem de prestar ajuda vital a milhões de afegãos, ao proibirem as mulheres de trabalhar com essas instituições - afirma um funcionário de uma importante ONG.

Por Jay DESHMUKH

-- ORIENTE MÉDIO

GENEBRA:

Irã utiliza pena de morte para assustar a população, denuncia comissário da ONU

O Irã se utiliza da pena de morte contra manifestantes para assustar a população e silenciar protestos no país, o que se assemelha a um "assassinato de Estado", afirmou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, nesta terça-feira (10).

== ECONOMIA ====

WASHINGTON:

Banco Mundial reduz previsão de crescimento global para 2023, a 1,7%

O crescimento econômico mundial pode cair até ficar "perigosamente perto" da recessão em 2023 - disse o Banco Mundial nesta terça-feira (10), reduzindo suas previsões, devido à alta da inflação, ao aumento das taxas de juros e à invasão russa da Ucrânia.

Por Beiyi SEOW e Erwan LUCAS

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LOS ANGELES:

Califórnia determina evacuação da região de celebridades

Afetado por fortes chuvas, o estado da Califórnia determinou a evacuação da região onde moram várias celebridades, entre elas o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. Bombeiros alertam para deslizamentos de terra em meio a uma série de tormentas que já deixou ao menos 12 mortos no oeste de Estados Unidos.

PARIS:

Últimos oito anos foram os mais quentes até hoje

Os anos entre 2015 e 2022 foram os mais quentes já registrados no mundo, todos com temperaturas pelo menos 1°C acima da média pré-industrial - anunciou o programa europeu sobre mudança climática Copernicus (C3S), nesta terça-feira (10).

VIENA:

Inverno quente coloca estações de esqui em apuros na Europa

Muitas estações alpinas de esqui tiveram de fechar algumas, ou todas, suas pistas, devido às temperaturas incomumente elevadas neste início do ano.

LONDRES:

Polêmico livro de memórias de príncipe Harry é colocado à venda

O livro de memórias do príncipe Harry, que teve seus trechos mais bombásticos com revelações contra a família real britânica amplamente divulgados pela imprensa, chegou às livrarias do mundo inteiro nesta terça-feira (10).

LOS ANGELES:

Spielberg, 'Top Gun' e 'Avatar' se enfrentam no retorno do Globo de Ouro

"Os Fabelmans", de Steven Spielberg, a cinebiografia musical "Elvis" e as sequências de "Top Gun" e "Avatar" concorrem ao Globo de Ouro nesta terça-feira (10). A tradicional premiação procura reconstruir sua reputação após uma série de escândalos.

LOS ANGELES:

Indicados nas principais categorias do Globo de Ouro 2023

Segue a lista dos indicados nas principais categorias 80ª edição do Globo de Ouro, que acontece nesta terça-feira (10) em Beverly Hills, Los Angeles.

=== ESPORTE ===

