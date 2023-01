Paul Pogba volta aos treinos na Juventus

O meia francês Paul Pogba retornou nesta terça-feira aos treinamentos coletivos da Juventus, depois de ter passado por uma cirurgia no joelho no início de setembro do ano passado devido a uma lesão no menisco, que o tirou da Copa do Mundo de 2022.

O clube italiano divulgou em suas redes sociais uma série de fotos e um vídeo do treino desta terça, nos quais o jogador de 29 anos aparece nas atividades com os companheiros.

O campeão do mundo em 2018 pelos 'Bleus' pode voltar a jogar no final de janeiro.

Pogba se lesionou no final de julho em um amistoso de pré-temporada e não disputa um jogo oficial desde que sofreu uma outra lesão em 19 de abril do ano passado, quando ainda defendia o Manchester United.

"A paciência não é saber esperar, mas saber manter uma boa atitude durante a espera", filosofou o francês no final de dezembro em sua conta no Instagram.

