O Brasil se despede de Pelé

Milhares de pessoas comparecem ao velório no estádio da Vila Belmiro. Amigos, familiares, ex-jogadores e admiradores prestam últimas homenagens ao grande ídolo no gramado onde ele brilhou durante muitos anos.Em Santos, a fila para acompanhar o velório de Edson Arantes do Nascimento se estendia por quase dois quilômetros. Desde as primeiras horas desta segunda-feira (02/01), milhares de pessoas aguardavam para se despedir de Pelé no estádio Urbano Caldeira, a famosa Vila Belmiro do Santos Futebol Clube, um lugar onde ele se sentia em casa. Uma cobertura foi armada no centro do gramado, onde familiares podiam receber amigos e pessoas próximas do rei do futebol, enquanto seus admiradores e fãs entravam e saiam por um corredor lateral, atravessando o campo onde o maior jogador de futebol de todos os tempos brilhou durante 18 anos. Pelé chegou à Vila Belmiro aos 15 anos de idade e conquistou mais de 20 títulos pelo Santos, incluindo duas Copas Libertadores, dois Mundiais, seis títulos brasileiros, dez paulistas e três torneios Rio-São Paulo. Alguns de seus companheiros nessa trajetória vitoriosa foram se despedir do amigo, entre estes, Lima, Manoel Maria e Clodoaldo, que também atuou ao lado de Pelé na seleção brasileira tricampeã do mundo em 1970. Ex-ídolos do Santos de outras épocas também estiveram presentes, como Serginho, Zé Roberto, Elano, João Paulo, Narciso, Léo, além do filho de Pelé, Edinho, que também jogou como goleiro da equipe da Baixada Santista. Os jogadores da equipe atual do Santos estiveram na Vila. O atacante venezuelano Yeferson Soteldo, que joga atualmente com o número 10 nas costas, disse que sempre teve respeito por essa camisa, e que, a partir de agora, sua responsabilidade é muito maior. O amigo de Pelé e ídolo do futebol alemão Franz Beckenbauer, se recupera de problemas de saúde e não pôde comparecer. "Vou acompanhar meu amigo de coração. Ele era como um irmão. Uma amizade assim dura a vida toda", disse ex-jogador ao jornal alemão Bild. Ambos jogaram juntos no New York Cosmos, a última equipe que Pelé defendeu antes de se aposentar de vez do futebol. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também esteve na Vila para prestar suas homenagens ao rei. Ele exaltou o legado do maior camisa 10 da história e disse que vai pedir a todos os países do mundo que tenham ao menos um de seus estádios de futebol com o nome de Pelé. O velório estava previsto para seguir pela madrugada adentro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve comparecer ao local na manhã desta terça-feira. Após o encerramento do velório, um cortejo fúnebre seguirá pelas ruas da cidade até o cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. O sepultamento será reservado apenas para os familiares. rc (ots)