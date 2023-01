Newcastle e Manchester United avançam às semis da Copa da Liga Inglesa

Newcastle e Manchester United cumpriram os prognósticos e se classificaram nesta terça-feira para as semifinais da Copa da Liga Inglesa, após vencerem Leicester (2 a 0) e Charlton (3 a 0), respectivamente.

Jogando em Saint James' Park, o Newcastle, terceiro no Campeonato Inglês, mas eliminado da Copa da Inglaterra no último sábado pelo Sheffield Wednesday (terceira divisão), não decepcionou desta vez os torcedores e bateu o Leicester com gols no segundo tempo de Dan Burn (60) e do brasileiro Joelinton (72).

Por sua vez, o Manchester United, com algumas de suas estrelas no banco (Casemiro, Christian Eriksen, Luke Shaw e Marcus Rashford) ou mesmo fora da lista de relacionados (Bruno Fernandes e Anthony Martial), não teve maiores dificuldades para eliminar o Charlton, da terceira divisão do futebol inglês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O brasileiro Antony abriu o placar com um belo chute de esquerda (21) e Rashford entrou no segundo tempo para balançar as redes mais duas vezes (90 e 90+4) e dar números finais à vitória dos 'Red Devils'.

Na quarta-feira serão definidos os outros dois semifinalistas da Copa da Liga, nos duelos entre Manchester City e Southampton e do Wolverhampton contra o Nottingham Forest.

-- Jogos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa:

Terça-feira:

(+) Manchester United - Charlton (3ª) 3 - 0

(+) Newcastle - Leicester 2 - 0

Quarta-feira:

(16h45) Wolverhampton - Nottingham Forest

(17h00) Southampton - Manchester City

(+): classificado para as semifinais

hap/hpa/mcd/cb

Tags