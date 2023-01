Israel e aliados árabes falam de segurança em reunião nos Emirados

Israel participou de uma de suas "maiores" reuniões com países árabes em décadas durante um fórum realizado nos Emirados Árabes Unidos, informou um funcionário do governo dos Estados Unidos nesta terça-feira (10).

Por volta de 150 representantes de Bahrein, Egito, Israel, Marrocos, Emirados Árabes e Estados Unidos falaram sobre cooperação na área da segurança através da troca de informações no denominado Fórum de Neguev, um encontro surgido dos acordos recentes de normalização entre os Estados árabes e Israel.

Derek Chollet, do Departamento de Estado americano, descreveu as discussões de dois dias, que começaram na segunda-feira em Abu Dabi, como "a maior reunião entre Israel e seus parceiros regionais" desde a conferência de paz celebrada em Madri em 1991.

"Debatemos amplamente questões relacionadas com o desenvolvimento de capacidades e a troca de informação em um esforço por aumentar o importante trabalho que já está ocorrendo entre nossos militares na região", declarou Chollet em uma sessão informativa.

Na reunião também foram abordados os temas de segurança alimentar e educação, e os participantes "tentaram desenvolver medidas claras, concretas e pragmáticas que reforcem a integração e [...] aumentem a segurança", segundo a mesma fonte.

Bahrein, Emirados Árabes e Marrocos normalizaram suas relações com Israel em 2020, no âmbito dos chamados Acordos de Abraão, negociados pelos Estados Unidos. O Egito, por sua vez, já havia firmado a paz com Israel em 1979.

