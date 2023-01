Inter sofre, mas elimina Parma da Copa da Itália na prorrogação

Um gol do argentino Lautaro Martínez a dois minutos do fim (88) e outro de Francesco Acerbi na prorrogação (110) deram a vitória de virada à Inter de Milão por 2 a 1 sobre o Parma (2ª divisão) nesta terça-feira, nas oitavas de final da Copa da Itália.

Nesta rodada, na qual entram diretamente os grandes do futebol italiano, a Inter (atual campeã do torneio) esteve perto de dar adeus logo em sua estreia.

O croata Stanko Juric abriu o placar para o Parma pouco antes do intervalo, em um belo chute de fora da área sem chances para André Onana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da superioridade técnica, a Inter não conseguia encontrar uma maneira de bater o lendário Gianluigi Buffon, que aos 44 anos mostrou porque é considerado um dos melhores goleiros da história.

Perto do apito final, quando a zebra parecia certa, Lautaro Martínez empatou para os 'nerazzurri' aproveitando uma sobra para finalizar longe do alcance de Buffon, que três minutos depois salvou o Parma com uma defesa espetacular em um chute do bósnio Edin Dzeko (90+1).

Na prorrogação, Buffon afastou de soco um cruzamento pela esquerda de Federico Dimarco, mas Acerbi pegou o rebote de cabeça para classificar a Inter para as quartas de final.

O outro representante da Serie B ainda na disputa, o Genoa, jogará na quinta-feira no Estádio Olímpico contra a Roma.

Os oito melhores da Serie A da temporada passada entram na competição diretamente nas oitavas de final e, além disso, têm o direito de jogar em casa.

Por conta disso, poucas surpresas são esperadas para quarta-feira, apesar de o Milan ter um duelo teoricamente mais difícil contra o Torino, assim como a Juventus (recordista de títulos do torneio, com 14 conquistas), que receberá em 19 de janeiro o Monza.

-- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira, 10 de janeiro:

(+) Inter de Milão - Parma 2 - 1 na prorrogação

- Quarta-feira, 11 de janeiro:

(17h00) Milan - Torino

- Quinta-feira, 12 de janeiro:

(14h00) Fiorentina - Sampdoria

(17h00) Roma - Genoa

- Terça-feira, 17 de janeiro:

(17h00) Napoli - Cremonese

- Quinta-feira, 19 de janeiro:

(11h00) Atalanta - La Spezia

(12h00) Lazio - Bologna

(17h00) Juventus - Monza

(+): classificado para as quartas de final.

cd/hpa/mcd/cb

Tags