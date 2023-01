EUA e Alemanha confirmam envio de blindados à Ucrânia

Esta é a primeira vez que veículos de combate de artilharia de origem ocidental serão repassados ao exército ucraniano. Imprensa alemã fala em até 40 unidades a serem entregues já neste primeiro trimestre.Alemanha e Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (05/01) que vão enviar uma nova remessa de armamentos à Ucrânia. Em um comunicado conjunto divulgado após uma ligação telefônica, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, confirmaram que os americanos repassarão veículos do tipo "Bradley", enquanto a Alemanha deve fornecer blindados de infantaria "Marder" e sistemas de defesa antiaérea "Patriot". No comunicado, os dois países disseram que "no final de dezembro, os EUA anunciaram a doação de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. A Alemanha se unirá aos EUA para fornecer um sistema adicional Patriot". Não foi confirmado, porém, o número total de armamentos e equipamentos que serão repassados ao exército ucraniano. Segundo a revista alemã Der Spiegel, o número de "Marders" a serem doados à Ucrânia poderá chegar a 40, e a entrega das primeiras unidades deve ocorrer já no primeiro trimestre. Do lado americano, estima-se que pelo menos 50 "Bradleys" serão repassados. Ambos os países, Alemanha e EUA, serão responsáveis pelo treinamento dos soldados ucranianos que utilizarão os equipamentos, o que tende a ocorrer em algum país membro da Otan. Esses são os primeiros veículos de infantaria para combate desenvolvidos pelo Ocidente que deverão ser utilizados pelas forças ucranianas contra o exército russo. O anúncio dos governos da Alemanha e dos EUA reforça uma tendência de mudança de rumo no envio de armas à Ucrânia. Nesta quarta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, já havia confirmado ao homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, o repasse de blindados AMX-10 RC, utilizados principalmente para trabalhos de reconhecimento. Há meses, Zelenski pede o envio de mais armamentos aos aliados ocidentais, especialmente tanques e veículos de infantaria à Alemanha. Scholz, no entanto, disse que o país não agiria de forma unilateral nesse tema. Apesar de a Ucrânia já ter recebido veículos antiaéreos – incluindo os alemães Gepard –, e também de transporte e de recuperação, apenas modelos soviéticos de veículos de infantaria para combate haviam sido entregues por países do Leste Europeu. Pacote americano de quase 3 bilhões O total da ajuda militar americana à Ucrânia será de 2,85 bilhões de dólares, o maior valor entre todos os pacotes já despachados pelo Pentágono desde o início da invasão russa, que começou em 24 de fevereiro de 2022. O objetivo é armar o exército ucraniano o máximo possível durante os meses de inverno. Antes, portanto, do início da primavera, período em que são esperadas batalhas mais intensas. Ainda que os veículos Bradley e Marder não sejam tanques, ambos são considerados armamentos poderosos capazes de comprometer equipamentos russos. O Bradley americano, por exemplo, geralmente vem armado com um canhão, metralhadora e mísseis. gb (AFP, AP, dpa, ots)