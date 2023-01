Comunicado do Business Wire :Saudi Arabia Ministry of Sport

Riad, capital da Arábia Saudita, irá sediar amanhã a Supercopa da Espanha de 2023 pela terceira vez. Os quatro times (Real Madrid, Barcelona, Valencia e Real Betis) irão participar do torneio, que irá ocorrer de 11 a 15 de janeiro de 2023 no Estádio King Fahd de Riad, trazido pelo Ministério do Esporte como parte dos eventos esportivos em 2a Temporada de Diriyah.

Spanish Super Cup to kick-off tomorrow in Riyadh (Photo: AETOSWire)

O Real Madrid, campeão da liga espanhola, irá enfrentar o Valencia amanhã, 11 de janeiro , enquanto o Real Betis, campeão da Copa da Espanha, irá enfrentar o rival Barcelona na quinta-feira, 12 de janeiro , com os vencedores de cada jogo disputando a Supercopa da Espanha no domingo, 15 de janeiro . Todas as três partidas serão disputadas às 22h, horário de Riad.

Os três times; Real Madrid, Valencia e Real Betis chegaram ontem ao Aeroporto Internacional King Khalid, em Riad, enquanto o quarto time, Barcelona, está programado para chegar hoje à noite.

O torneio da Supercopa da Espanha ocorreu pela primeira vez na Arábia Saudita em 2020 em Jeddah, onde o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid na final. O segundo torneio foi disputado em Riad no início de 2022 com o Real Madrid erguendo novamente o troféu após derrotar o Atlético de Bilbao.

Sediar este grande evento no Reino Saudita faz parte dos torneios e eventos esportivos internacionais que ocorrem na temporada de Diriyah de 2022, trazidos pelo Ministério do Esporte, visando atingir as metas da Visão 2030 do Reino Saudita e como uma das iniciativas do programa "Qualidade da Vida", ao sediar os maiores e mais espetaculares eventos esportivos internacionais, a fim de garantir uma ótima experiência aos visitantes da Temporada de Diriyah mediante atividades incríveis.

