Comunicado do Business Wire :OPEX Corporation

OPEX® Corporation, líder mundial em Automação da Próxima Geração há quase 50 anos, está expandindo os recursos de sua tecnologia de ponta Sure Sort®Warehouse Automation para incorporar a digitalização de identificação por radiofrequência (RFID) a fim de satisfazer as necessidades dos clientes e aumentar a velocidade e a eficiência operacional.

Um sistema de classificação escalável, confiável e de alto rendimento, o Sure Sort vem sendo uma solução de automação de armazenamento preferida por centros de distribuição, lojas de varejo e empresas de logística terceirizadas que buscam manuseio preciso e rentável de pedidos, 'cross-docking' e logística reversa.

A OPEX acrescentou a opção de recursos de leitura de RFID para satisfazer as crescentes necessidades dos clientes, em especial fabricantes e varejistas de roupas. Às vezes, os códigos de barras ficam ocultos em roupas e exigem manuseio adicional do operador, o que atrasa as operações. Como o RFID emprega ondas de rádio, a digitalização não requer uma conexão visual. Além do setor de vestuário, a digitalização de RFID é popular para o processamento de telefones celulares e produtos farmacêuticos, para citar algumas aplicações.

"A expansão para RFID é apenas mais um exemplo de como vivemos nossos valores e princípios para ouvir e responder às necessidades dos clientes", disse Alex Stevens, presidente da OPEX Warehouse Automation. "É outra grande ferramenta em nosso crescente portfólio de tecnologias e soluções modulares e flexíveis de automação de armazenamento."

Com o aumento dos custos de mão de obra e os desafios da cadeia de fornecimento, a demanda por uma tecnologia de automação de armazenamento mais responsiva nunca foi tão crucial. Os veículos robóticos de entrega Sure Sort, iBOTs®, processam com rapidez e precisão até 2.400 itens por hora com apenas três operadores e têm a capacidade de recarregar enquanto navegam pelo sistema.

A OPEX estará expondo no NRF 2023 no Javits Center em Nova York de 15 a 17 de janeiro. A parede de colocação automatizada Sure Sort estará no local no estande nº 769 da OPEX. Os participantes podem ver uma demonstração ao vivo, bem como conhecer especialistas em automação durante a exposição.

Com gerações de experiência no setor e um histórico comprovado de desenvolvimento de recursos de automação de primeira classe e engenharia avançada, a OPEX reinventa continuamente a tecnologia de automação para ajudar os clientes a resolver seus desafios de negócios mais significativos. Durante quase cinco décadas, a OPEX vem atuando como uma parceria confiável, cooperando estreitamente com os clientes para desenvolver soluções personalizadas e escaláveis.

Sobre a OPEX

OPEX Corporation é líder mundial em Automação da Próxima Geração, oferecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazenamento, documentos e correio. Com sede em Moorestown, NJ, EUA e instalações em Pennsauken, NJ; Plano, Texas; França; Alemanha; Suíça; Reino Unido; e Austrália, a OPEX tem mais de 1.600 funcionários que estão continuamente reinventando e fornecendo soluções de tecnologia escaláveis e personalizadas que solucionam os desafios comerciais de hoje e do futuro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230110005143/pt/

Contato

Colleen Ciak cciak@opex.com +1 856.727.1100, R. 5350 Cel. +1 856.912.4952

