Comunicado do Business Wire :FarEye

Hoje, a FarEye anunciou que sua plataforma FarEye, que fornece visibilidade em tempo real das remessas do primeiro ao último nível, agora está disponível no SAP® Store, o mercado online para ofertas da SAP e parcerias. A FarEye é uma das primeiras parcerias da SAP a oferecer visibilidade a nível de encomenda, além de visibilidade a nível de remessa, dando aos clientes a capacidade de rastrear pedidos em todo o processo da jornada do pedido até a entrega.

A FarEye estabeleceu uma parceria com a SAP em 2021. Os produtos modulares da FarEye - envio, rastreamento, rota, execução e experiência - são orientados em toda a jornada do pedido até a entrega e estão incluídos na plataforma FarEye para executar com eficiência a entrega no último nível. Integrada ao SAP Business Network for Logistics, a plataforma FarEye ajuda as empresas a oferecer uma experiência consistente e superior ao cliente.

"Compartilhamos uma meta comum com a SAP para ajudar as empresas a entregar seus produtos com mais rapidez, eficiência e precisão", disse Suryansh Jalan, presidente da FarEye. "Através da integração de nossa plataforma FarEye com a SAP Business Network for Logistics, as empresas que usam soluções da SAP agora podem rastrear e orquestrar seus pedidos a nível de encomenda individual e visualizá-los dentro da rede, sendo que seus clientes finais também irão experimentar o mesmo nível de visibilidade e controle em sua entrega, o que pode levar a clientes mais felizes e fiéis."

A visibilidade a nível de encomenda é importante porque fornece transparência não apenas aos clientes finais, mas também às diferentes partes interessadas responsáveis por cada etapa do movimento da encomenda. Com visibilidade a nível de encomenda, as partes interessadas podem obter visibilidade granular necessária para fazer a conexão necessária entre pedido, remessa e cada encomenda em operações complexas da cadeia mundial de fornecimento. Para o cliente final que espera visibilidade de sua encomenda a caminho de sua porta, a funcionalidade da torre de controle do FarEye oferece visibilidade aos varejistas durante a entrega, de modo que possam gerenciar as expectativas dos clientes quando se trata de estimar e comunicar a data e o horário de entrega com precisão.

A SAP Store, encontrada no store.sap.com, oferece uma experiência digital simplificada e conectada ao cliente para encontrar, experimentar, comprar e renovar mais de 2.200 soluções da SAP e suas parcerias. Lá, os clientes podem encontrar soluções da SAP e soluções validadas pela SAP de que precisam para expandir seus negócios. E para cada compra feita pela SAP Store, a SAP irá plantar uma árvore.

Sobre a FarEye

A plataforma de Gerenciamento de Entrega da FarEye transforma as entregas em uma vantagem competitiva. Empresas de varejo, comércio eletrônico e logística de terceiros utilizam a combinação exclusiva da FarEye de orquestração, visibilidade em tempo real e experiências de clientes de marcas para simplificar a complexa logística da etapa final de entrega. A plataforma da FarEye possibilita que as empresas aumentem a fidelidade e a satisfação do consumidor, reduzam custos e melhorem a eficiência operacional. A FarEye tem mais de 150 clientes em 30 países e cinco escritórios no mundo todo. FarEye, a primeira escolha para a última milha.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui citados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Acesse https://www.sap.com/copyright para obter informações e avisos adicionais sobre marcas registradas. Todos os outros nomes de produtos e serviços citados são marcas comerciais de suas respectivas empresas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Jolene Peixoto, vice-presidente de estratégia de marketing e comunicações, jolene.peixoto@fareye.com

