Comunicado do Business Wire :Burjeel Medical City

Como parte de seu esforço contínuo para se concentrar em atendimentos complexos e subespecialidades pediátricas, a Burjeel Holdings - uma das principais prestadoras de serviços privados de saúde na região do Médio Oriente e Norte da África (MENA) -, em colaboração com o renomado cirurgião ortopédico Dr. Dror Paley, abriu uma clínica nos Emirados Árabes Unidos. A Clínica Paley Middle East, localizada no Burjeel Medical City (BMC) em Abu Dhabi, pretende ser um centro para procedimentos complexos na região, fornecendo cuidados ortopédicos especializados de classe mundial. É a primeira clínica no Oriente Médio e na Ásia do Dr. Paley, que realizou cerca de 20 mil procedimentos de alongamento e reconstrução de membros.

Dr. Dror Paley and his team at Paley Middle East Clinic in Burjeel Medical City with Dr. Shamsheer-Vayalil, Founder and Chairman, Burjeel Holdings, and other senior management officials. (Photo: AETOSWire)

O médico é reconhecido internacionalmente por sua experiência em alongamento de membros, reconstrução de deformidades e preservação de articulações de crianças e adultos. A clínica na BMC oferece diagnóstico e tratamento de condições ortopédicas especiais, incluindo deformidades congênitas dos membros, condições pós-traumáticas dos membros, problemas de cicatrização óssea, defeitos ósseos, displasia esquelética, distúrbios metabólicos, deformidades dos pés e distúrbios dos nervos periféricos.

A BMC, uma das principais instalações de atendimento quaternário nos Emirados Árabes Unidos, espera que a clínica, apoiada por um departamento de reabilitação abrangente, sirva como um farol para a excelência e inovação em cirurgia ortopédica.

"Estou muito feliz por começar minha jornada nos Emirados Árabes Unidos com a BMC. Juntos, nosso objetivo é transformar o país em um centro para o alongamento de membros e a correção de deformidades, atraindo pacientes do mundo inteiro para tratamentos de ponta", disse o Dr. Paley.

Dando as boas-vindas ao Dr. Paley, o Sr. John Sunil, CEO da Burjeel Holdings, disse: "A colaboração é mais um passo importante na busca do Grupo em oferecer excelência em assistência médica e melhorar os resultados dos pacientes. Estamos constantemente investindo e estabelecendo novas parcerias para identificar tecnologias e inovações médicas de ponta que possam nos ajudar a oferecer cuidados médicos complexos às pessoas. A experiência do Dr. Paley ajudará as pessoas a aproveitar quase todos os aspectos dos atendimentos ortopédicos e neurocirúrgicos, tornando os Emirados Árabes Unidos um centro procurado para esses serviços".

O Burjeel Medical City é um hospital multiespecializado com 400 leitos e centro de atendimento quaternário localizado em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Ele oferece tratamento especializado de alta qualidade e cuidados complexos em mais de 40 especialidades adultas e pediátricas, auxiliados por tecnologia médica de ponta e uma equipe internacional de especialistas.

